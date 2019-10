Luik ja Eestis visiidil viibiv Parly keskendusid teisipäeval Tallinnas aset leidnud kohtumisel koostööle, seda nii kahepoolselt kui ka rahvusvaheliselt tasemel. Samuti olid ministrite kohtumisel kõne all küberkoostöö, NATO tippkohtumise, Euroopa kaitsekoostöö, Süüria olukorra ning Saheli piirkonnaga seotud küsimused.

Nii Luik kui ka Parly tunnustasid kahe riigi kaitsealast koostööd. Luik märkis, et kahe riigi kaitsekoostöö on väga aktiivne ning see süveneb veelgi.

Parly sõnus teavad liitlased, et nad saavad loota Prantsusmaa toetusele ning Prantsusmaa teab, et saab vajadusel omakorda toetuda liitlastele. Ta märkis, et Eesti ja Prantsusmaa kaitseväelaste koostöö Tapal aitab neil paremini hakkama saada operatsioonil Malis.

Parly sõnas, et Prantsusmaa osaleb Tapal teenivas liitlasüksuses taas 2021. aastal ning tuleval aastal osaleb Prantsusmaa juba kaheksandat korda Balti õhuturbemissioonil.

Nii Parly kui ka Luik avaldasid veendumust, et NATO ei ole paralüseeritud. Parly sõnul on küll olnud katseid alliansi tegevust blokeerida ning ka edaspidi tuleb teha kõik vajalik selleks, et sellist tegevust takistada. ka Luik kinnitas, et NATO ei ole paralüseeritud ning vastupidist tõestab kasvõi käimasolev õppus Tractable.