Üüritulult maksude tasumata jätmine kasvab

Üüritulult laekumata maksuraha on kasvamas. Maksu- ja tolliametil (MTA) on sageli keeruline maksudest kõrvale hiilijatele jälile jõuda.

2019. aastal oli üüritlulu maksuauk 23,7 miljoni eurot. 2017. aastast on see kasvanud 2,7 miljoni euro võrra. Maksu- ja tolliameti maksuauditi üksuse juht Erkki Pauluse sõnul on raske tabada neid, kes arveldavad sularahas ja nii maksud tasumata jätavad.

"Üks peamistest põhjustest on kindlasti ka eluruumide arvu kasv. Kuna pidevalt ehitatakse juurde uusi pindasid, aga samas on ka majandusekasv ja sellest tulenev üürihindade pidev kasv, mis ka suurendab maksuauku. Otsest põhjust ju ei ole, miks peaks tänapäeval kasutama sularaha. Palju mugavam on seda teha ju üle meie moodsate internetipankade. Ma ei näe nagu ratsionaalset põhjust," rääkis Paulus.

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja juhatuse liige Ardo Lepp ütles, et enam ei kohta sama palju kinnisvaraomanikke, kes makse pelgaks, kui kümme aastat tagasi. Lepp lisab, et sularahas võivad üüri tasumist tahta ka vanemad inimesed, kes internetipangas ei majanda.

"Sularahas arveldamine on üks võimalus, mida sellised omanikud kasutavad selleks, et kord kuus käia ja visata korterisse pilk peale. Ehk siis vaadata, mis olukorras korter on ja kuidas üürnik seda korterit kasutab," rääkis Lepp.

Paulus ütleb, et üldine majanduskasv tähendab, et maksumaksja on järjest kohusetundlikum. Ka lisab Paulus, et tähtsaim maksutahte suurendamisel on teavitustöö. Teine võimalus on seadust muuta: "Kui me saaksime näiteks üürilevõtjad ka deklareerima makstud üüritulu. Ehk, et mõlemapoolselt toimub deklareerimine, siis ei teki seda hetke, et üldse avaneks võimalus jätta tulu deklareerimata. Kahepoolne deklareerimine, mida on lihtne võrrelda. Kui ühel pool on jäetud deklareerimata, siis me saame teiselt pool seda kohe üle vaadata."

Paulus rõhutab, et selline seaduse muudatus vajaks veel analüüsi. Omanike Keskliidu juhatuse esimees Priidu Pärna leiab, et sellise lahendusega sekkuks riik liigselt eraisikute vahelistesse tehingutesse. Pärna pakub pigem võimalust teha maksuvabastus, mis suunaks osa niikuinii saamata maksutulust ettevõtluse soodustamiseks.

"Eraisikul võiks olla ühe kinnisvara üürile andmine seaduse kohaselt tulumaksuvaba. See on väikeettevõtluse vorm. See aktiveeriks kindlasti üüriturgu, kui inimesed teavad, et oma kodu või ühe korteri üürile andmine ongi tulumaksuvaba. See soodustaks investeeringuid üürikinnisvarasse ja kui rohkem on turul pakkumisi siis on sellel ka positiivne mõju üüri hindadele," leidis Pärna.

Omanike Keskliidu juht lisas, et paljud kinnisvaraomanikud on osaühingud, mis tasuvad makse, kui üüritulu kasumina välja makstakse. Nii võiks kahepoolne deklareerimine survestada eraisikud kinnisvara jaoks osaühinguid moodustama.