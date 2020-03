Maksuamet peab võimalikuks tuludeklaratsiooni esitamistähtaja pikendamist

Maksu- ja tolliameti (MTA) hinnangul on füüsilise isiku tuludeklaratsioon veel esitamata umbes 100 000 inimesel. Kuna ameti bürood on koroonapandeemia tõttu suletud, siis peab amet võimalikuks paberil esitatavate deklaratsioonide vastuvõtuaja pikendamist.

"Kui nüüd juhtub, et teenindusbürood jäävad ka aprillikuus suletuks, mida me hetkel küll ette ei näe, aga võtame päev korraga, siis kindlasti võimaldame ka hiljem paberil deklaratsiooni esitada. Et need inimesed, kes deklaratsiooni esitada soovivad ja peavad, saavad seda teha sõltumata kanali eelistusest," ütles MTA avalike teenuste juht Sander Aasna ERR-ile.

Tulude deklareerimise tähtajaks on tänavu 30. aprill, võrreldes eelmise aastaga on see kuu aega hiljem. Praegu on amet aga teatanud, et kõik teenindusbürood on eriolukorra tõttu suletud kuni 29. märtsini.

"Paberkandjal deklaratsioonide esitamine on langevas trendis, aasta-aastalt esitatakse neid üha vähem. Kui eelmisel aastal samal perioodil kokku oli suurusjärgus 20 000 deklaratsiooni, siis sel aastal see tempo on umbes sama. Praeguseks on esitatud umbes 15 000 paberkandjal deklaratsiooni ja tõenäoliselt mõned tuhanded tuleb juurde," rääkis Aasna.

Tänavu esitatud deklaratsioonide alusel on MTA tagastanud 155 miljonit eurot ning raha on tagasi saanud kokku 470 000 inimest.