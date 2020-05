Möödunud töönädala lõpus oli tuludeklaratsioon esitamata veel ligikaudu 40 000 inimesel, kuid pika nädalavahetusega vähenes see arv pea 18 protsendi võrra.

Maksu- ja tolliameti (MTA) avalike teenuste juht Sander Aasna ütles ERR-ile, et nädalavahetusega esitasid inimesed 7000 tuludeklaratsiooni. Seega oli esmaspäeva hommikuks kokku esitatud 718 000 deklaratsiooni.

Tuludeklaratsioonide esitamise ametlik tähtaeg oli möödunud neljapäeval, kuid eriolukorra tõttu saab deklaratsioone esitada nii elektroonselt kui ka paberkujul kauem.

Kuna MTA teenindusbürood on suletud, saab paberil esitada deklaratsioone juuni lõpuni.

Eelmisel aastal oli samal ajal Aasna sõnul esitatud 10 000 deklaratsiooni rohkem, kuid siis oli deklaratsiooni esitamise tähtaeg kuu aega varem ehk märtsi lõpus.

"Võib öelda, et eriolukord on mõjutanud deklaratsioonide esitamise tähtajast kinnipidamist, kuid ka varasematel aastatel on olnud mingi osa inimesi, kes ei ole mingil põhjusel tähtaegselt tuludeklaratsiooni esitanud," ütles Aasna.

MTA kutsub inimesi üles oma tuludeklaratsioone esitama ning selleks eelistama e-kanalit.