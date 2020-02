Kohvik-paviljon on rajatud kunagi pargis asunud Uue turu hoone vundamendile. Hoone ehitusel arvestati ajaloolise turuhoone põhiplaani ning selle säilinud osi.

Lisaks pitsarestoranile ka kohvikule avab seal vasti uksed ka kolmas toitlustusasutus, mille nimi on veel lahtine ja mis asub keldikorrusel. Seal hakatakse pakkuma elavat muusikat ja kvaliteetset kultuurilist programmi, teatas linnavalitsus.

Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles, et ammsaare pargi kohvik-paviljon on hea näide koostööst erasektoriga, kus linn on oma maa andnud lepinguga erasektori kätesse, et leida parimaid võimalikke lahendusi linnakodanike jaoks.

Ehitustööde aluseks oli Tammsaare pargi linnaruumilise lahenduse ideekonkursi võidutöö, Kadarik Tüür arhitektide "Belle Epoque". Tammsaare pargi paviljoni hoonestaja on Pellepokk OÜ, paviljoni ehitas Astlanda Ehitus.