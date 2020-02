"Minu jaoks on tähtis, et põhiseaduse muutmise seadus jõustuks alles pärast rahvahääletuse tulemustest kokkuvõtete tegemist, ütles Putin kohtumisel muudatuste ettevalmistamise töörühmaga.

Ta rõhutas vajadust, et muudatuste autoriks oleks just nimelt Venemaa kodanikud.

"On tähtis, et Venemaa kodanikud kinnitaks oma autorsust, tulles selle seaduse rahvahääletusele. Nagu inimesed ütlevad, nii saab ka olema. Kui inimesed hääletusel kinnitavad, et toetavad seda, tähendab seadus jõustub, põhiseadust muudetakse, kui ei kinnita, siis muudatusi põhiseadusesse ei kanta," lisas president.

Muudatuste ettevalmistamise töörühma esimehele senaator Andrei Klišasele laekunud protseduuriliste ettepanekute kohta tunnistas riigipea, et vaatamata oma juriidilisele haridusele on tal raske neist teesidest aru saada.

"Nagu rahva seas öeldakse, pooliku viinapudelita neist aru ei saa. See on omaette proovilepanek," sõnas Putin.

"Mida asjatundjad ütlevad, sellega ma nõustun, peaasi, et kõik oleks ranges vastavuses kehtiva põhiseadusega," jätkas ta.

Putin toetas ka ametiühingute ettepanekut kinnistada põhiseaduses palkade indekseerimine - selle ettepanekuga tuli välja sõltumatute ametiühingute liidu juht Mihhail Šmakov.

"Meie ettepanek on lisada siia töötasu indekseerimine (...). See võiks kõlada nii: Venemaal tagatud miinimumtöötasu, mis ei ole väiksem Venemaa elanikkonna elatusmiinimumist. Töötasu, sotsiaaltoetuste ja muude sotsiaalmaksete indekseeritakse föderaalseaduses kehtestatud korras," ütles ametiühingujuht.

Šmakovi sõnul võiks seda edaspidi korraldada vastavalt kujunevast majandusolukorrale.

"See on õiglane, olen nõus," vastas Putin.

Putin: Venemaa tuumariigistaatust pole mõtet kinnistada põhiseaduses

Putin on vastu Venemaa tuumariigi staatuse kinnistamisele põhiseaduses, selgitades, et võivad ilmuda muud, perspektiivikamad relvaliigid.

"Küsimus ei ole selles, et oleme täna tuumariik, vaid selles, et me oleksime alati uusimatest relvasüsteemidest sammu võrra ees, alati. See ei pruugi olla tingimata tuumarelv, see relv võib rajaneda muil füüsikapõhimõtetel," ütles Putin neljapäeval põhiseadusmuudatuste ettevalmistamise töörühmaga kohtudes.

"Seetõttu ei ole tuumariigi seisus igavene. Nagu ütles üks energeetikaasjatundja: ega kiviaeg lõppenud kivide nappuse kätte," lisas president.

Ta märkis, et sama kehtib ka riigikaitse kohta: kunagi ei pruugi tuumarelv olla enam kuigi tõhus või osutub sootuks mõttetuks.

"See, et Venemaa peab kaitsepotentsiaalilt olema sammu jagu ees, on tõsi, aga kas seda peab põhiseadusesse kirjutama, ei ole ma kindel," selgitas Putin, lisades siiski, et (Venemaa) tuumariigi staatus on veel tükk aega vajalik.