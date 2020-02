Laid soovitas Kuku raadio saates "Nädala tegija" oodata tulude deklareerimisega e-maksuametis paar päeva või nädala, sest esialgu on nende e-kanalid üsna hõivatud.

Kui paljudel inimestel on tänavu rahatagastust oodata, selgub lõplikult pärast seda, kui tuludeklaratsioonid on esitatud, kuid Laidi sõnul peaks esialgsetel andmetel raha tagasi saama üle poole miljoni inimese, samas kui juurdemaksmine ootab vähem kui 70 000 inimest.

Sellel aastal on tuludeklaratsiooni tähtaeg nihkunud kuu aega hilisemaks - seda võib esitada kuni 30. aprillini. Juurdemaksmise tähtaeg on 1. oktoobril. Ühe muudatusena tõi maksuameti juht esile võimalust tulumaksutagastuse kaudu head teha.

"Jõuluaeg on näidanud, et eestlased on väga agarad heategevuseks annetajad ja nüüd oleme võimaluse head teha integreerinud ka positiivsesse hetke, kui inimesed tulumaksutagastusest teada saavad," märkis ta.

Rääkides üüritulu deklareerimisest, ütles Laid, et selles valdkonnas on maksuamet tähelepanelikumaks muutunud, eriti nende suhtes, kellel on palju korteriomandeid. Neile on amet seda ka meelde tuletanud. Sama puudutab kinnisvaramüüki, sest korra kahe aasta tagant saab isiklikuks otstarbeks ostetud kinnisvara müüa maksuvabalt, aga kõik muud tehingud tuleb deklareerida.

"Oleme ka varem avalikkust informeerinud, et me nende teemadega oleme tegelenud ja neile inimestele, kellel tunduvad riskid olevat, saadame meeldetuletusi ning ka tuludeklaratsioonis küsime, kas üüri ja kinnisvara müügitulud ja välismaal teenitud tulud on ikka deklareeritud," rääkis Laid.

Infovahetus eri riikide maksuametite vahel on tema sõnul üsna reaalajaline ja nüüdisaegne, mistõttu on mõistlik välismaal teenitud tulu deklaratsiooni kirja panna.

Kui eelmisel aastal pidid inimesed esimest korda tulusid deklareerima uue tulumaksusüsteemi kohaselt, tahtsid väga paljud olla veendunud, et teevad kõike õigesti ning maksuameti poole pöördumiste arv kasvas tunduvalt nii e-kanalite ja telefoni kui ka teenindusbüroode kaudu. Teenindusbüroode koormus kasvab tulude deklareerimise perioodil Laidi sõnul igal aastal.

"Varasematel aastatel vähenes see märkimisväärselt pärast üht või kaht nädalat, aga eelmisel aastal /.../ ulatusid järjekorrad järgmise kahe kuu jooksul tundidesse vaat et kõigil päevadel," tõdes ta.

Kui maksumaksja saab pärast deklaratsiooni esitamist teate, et tema deklaratsioon on suunatud täiendavasse kontrolli, siis ei ole põhjust muretseda: Laid ütles, et Eestis ollakse harjunud enammakstud tulumaksu kiiresti tagasi saama ja kui maksuamet tahab kas juhusliku valimi põhjal või mingil muul põhjusel mõnd deklaratsiooni rohkem kontrollida, tähendab see reeglina, et raha tagasi saamiseni läheb lihtsalt pisut kauem aega.

Tulumaksu tagastamine e-maksuametis deklaratsiooni esitanud inimestele algab 26. veebruaril. Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele tagastatakse enammakstud tulumaksu alates 19. märtsist.