Ida-Viru riigigümnaasiumid suhtuvad ettevalmistuskursustesse erinevalt

Neli ja pool aastat tagasi avatud Jõhvi riigigümnaasiumi direktor Tatjana Ait tunnistas "Aktuaalsele kaamerale", et lastevanemad on neilt küsinud, miks nad ei tee sarnaselt kümne kilomeetri kaugusel asuva Kohtla-Järve riigigümnaasiumiga ettevalmistuskursusi.

"Mina usaldan põhikoole. Nad teevad oma tööd nii hästi kui oskavad. Ja nendele lastele, kes juba tulevad meile, me teeme küll ettevalmistuskursusi, aga sügisel, kui nad on meie õpilased," rääkis Ait.

Eelmisel sügisel avatud Kohtla-Järve riigigümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et kursused on gümnaasiumisse astujatele vajalikud, sest mõnes piirkonna põhikoolis jätab õpetamise tase soovida ja seda mitte ainult eesti keele puhul.

"Need mõned nädalad, mis on õpilased õppinud, on näidanud meile seinast seina taseme ja motiveerituse vahet. Ja mis siis selles halba on, kui õpilased saavad tasuta võtta kursuseid eesti keeles, matemaatikas, eesti keeles teise keelena, füüsikas, inglise keeles? Küsimus ei ole Ida-Virumaal üldse ainult eesti keele õppe tasemes, vaid õppe korralduses ja õppe tasemes üldiselt. Ka inglise keeles, ka matemaatikas, ka reaal- ja loodusainetes peaks olema motiveeritus ja akadeemiline võimekus suurem," selgitas Agur.

Kohtla-Järve gümnaasiumi ettevalmistuskursustel käivate noorte sõnul on see hea võimalus gümnaasiumiõhkkonnaga tuttavaks saada.

"Mõistlik on eelnevalt valmistuda gümnaasiumisse astumiseks," rääkis Kohtla-Järve slaavi põhikooli 9. klassi õpilane Deniss Agutin, kes soovib kursustel parandada eesti keele oskust.

"Need kursused teevad kokkuvõtte kõigest sellest, mida me oleme õppinud üheksa aasta jooksul põhikoolis. Ja kindlasti see annab võimaluse sooritada eksamid palju edukamalt," põhjendas Jõhvi põhikooli 9. klassi õpilane Veronica Vinkler kursustel osalemist.

Jõhvi vene põhikooli direktori Irina Šulgina sõnul on mõistagi meeldiv, et Jõhvi riigigümnaasium usaldab põhikoolide tööd. Samas mõistab ta ka Hendrik Aguri käitumist.

"Kohtla-Järve gümnaasium on täiesti noor kool. Et natukene meelitada enda juurde, peab olema reklaam. Reklaam on üks hea arengu võimalus. Seega, miks mitte," kommenteeris Šulgina.