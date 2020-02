ERR.ee portaalile antud videointervjuus toonitas Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, et ta ei näe lahkunud õpilaste suures arvus katastroofi, sest veidi oli see ennustatav, kuna kooli võeti vastu Kohtla-Järve kõikide suletud gümnaasiumite õpilased valikut tegemata.

Aguri sõnul on paljud lahkunud õpilased läinud Sillamäe gümnaasiumisse, kus on nn 60/40 õppekava. "See on omaette teema, miks nad sinna on läinud ja mida nad seal teevad. Ühest küljest on hea, et õpilased on õnnelikud. Teisest küljest: kui neil siin oli raske ja seal kerge, siis jääb üles rida küsimusi," ütles Agur.

Intervjuus tõdes Agur, et temale on jäänud Ida-Virumaal töötades mulje, et piirkonna omapäraks on see, et väga oluliseks peetakse koolis hinnet.

"Põlvkondade kaupa ollakse harjunud saama häid hindeid, selleks tegema kokkuleppeid. Ja nüüd, kui tulemused meie koolis äkki langevad selle tõttu, et pole võimalik hinnete puhul kokkuleppeid teha, kui teadmised ei vasta sellele või töökus ei anna seda mõõtu välja, siis ollakse tugevasti solvunud ja pettunud. Seejuures pole pettunud mitte õpilased, vaid eelkõige vanemad. See on olemasoleva süsteemi suur viga," nentis Agur.

