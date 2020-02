Koroonaviirus näitab Hiinas vaibumise märke

Hiina tervishoiuvõimud teatasid pühapäeval 2009 uuest haigestunust, mida on märksa vähem kui laupäeval kinnitatud 2641 juhtumit. Hukkunuid lisandus pühapäeval 142, mida on ühe võrra vähem kui laupäeval. Kokku on Hiinas, peamiselt Hubei provintsis, registreeritud 68 500 haigusjuhtumit ning 1665 inimest on haigusesse surnud.

Hubei provints ja selle pealinn Wuhan on sisuliselt maailmast ära lõigatud alates 23. jaanuarist, koolid, kontorid ja tehased on suletud ja provintsist väljaliikumine suuresti peatatud.

Koroonaviiruse inkubatsiooniaja pikkuseks arvatakse olevat 14 päeva.

Hiinast väljaspool on avastatud umbes 500 haigestumisjuhtumit kümnekonnas riigis. Neli inimest on ka surnud - Jaapanis, Filipiinidel, Hongkongis ja Prantsusmaal. Prantsuse võimud teatasid laupäeval 80-aastase hiina mehe surmast Pariisi ühes haiglas, mees suri kopsuinfektsioni tagajärjel, mille põhjustas gripilaadne haigus.