Hiina uus koroonaviirus on nõudnud kuue meditsiinitöötaja elu, nakatunuid on 1716, teatasid tervishoiuametnikud reedel.

Need andmed näitavad riske, mida arstid ja teised meditsiinitöötajad võtavad ajal, mil on nappus kaitsemaskidest ja -riietusest.

Kuue ohvri seas on ka arst, kes aastavahetusel teatas esimesena uuest viirusest Hubei provintsi keskuses Wuhanis.

Riikliku tervishoiukomitee asejuht Zeng Yixin ütles pressikonverentsil, et teisipäeva seisuga on viirusesse haigestunud 1716 tervishoiutöötajat, neist 1102 Wuhanis. 400 meedikut on haigestunud mujal Hubei provintsis.

Hiina andmetel on koroonaviirus nõudnud 1380 inimese elu ja nakatunuid on ligi 64 000.

Hiina langetas viiruseohvrite arvu 108 võrra 1380 juhtumile

Hiina langetas reedel viiruseohvrite arvu 1380-le, öeldes, et 108 viirusesurma oli kaks korda arvestatud.

Viirus on jõudnud rohkem kui kahte tosinasse riiki, kus nakatunuid on ühtekokku mitusada.

EL-i tervishoiuministrid rutakaid samme ei toeta

Euroopa Liidu riigid lubasid teha omavahel igakülgset koostööd koroonaviiruse leviku pidurdamisel, alates tihedast infovahetusest kuni vajadusel võimalike meditsiinitarvete ühishangeteni. Samuti on Euroopa valmis Hiinat või teisi riike haigusega võitlemisel aitama.

Erakorraliselt kogunenud Euroopa Liidu sotsiaalministrid ei pidanud aga praeguses olukorras vajalikuks ühtsete reisipiirangute ega kontrollimeetmete sisseseadmist. Haiguse leviku piirkondadest tulijatelt võidakse küsida informatsiooni nende kontaktide kohta seal.

Euroopa Liidu riikides on Maailma Terviseseorganisatsiooni (WHO) andmetel seni kinnitust leidnud 35 haigusjuhtu.

"Olukord on loomulikult tõsine, aga samal ajal ei ole vaja teha rutakaid samme, ei ole vaja minna piire laussulgema või mingeid muid selliseid otsuseid tegema, kuna Euroopas nakatunute hulk on väga väike. Nii et loomulikult, jälgime olukorda, monitoorime, vahetame infot, aga selliseid rutakaid samme ja ebaproportsionaalseid meetmeid EL riikide enamus kindlasti ei toeta," selgitas Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik ERR-ile.

USA pakub Pyongyangile abi võimaliku viirusepuhanguga toime tulemiseks

USA teatas neljapäeval valmisolekust toetada abitöötajaid Põhja-Koreas, et tulla toime võimaliku koroonaviiruse puhanguga.

Välisministeeriumi kõneisik Morgan Ortagus ütles, et USA on sügavalt mures Põhja-Korea haavatavuse pärast viirusele Covid-19, mis on surmanud Hiinas üle 1300 inimese.

Ortaguse sõnul toetab USA abiorganisatsioonide jõupingutusi viiruse leviku tõkestamiseks Põhja-Koreas.

Põhja-Koreasse suunduvad abiorganisatsioonid taotlevad erandi tegemist USA ja ÜRO sanktsioonides, mis kehtestati Pyongyangile seoses tuuma- ja raketiprogrammidega.

Põhja-Korea ametnikud ei ole ametlikult öelnud midagi koroonaviiruse juhtumite kohta, kuid riigimeedia teatas sel nädalal, et välismaalastel tuleb läbi teha 30-päevane karantiin.

Põhja-Korea on täielikult keelanud välisriikide turismigruppide reisid. Suur osa külastajatest on tavapäraselt olnud hiinlased.

Kambodža võimud lubasid ristluslaeva reisijad maale

Uue koroonaviiruse hirmus neljalt Aasia riigilt sisenemiskeelu saanud ja nädal aega merel seilanud kruiisilaev jõudis neljapäeval viimaks Kambodžasse, kus võimud lubasid inimesed maale.

Kambodža valitsus lubas varem laeva nimega Westerdam Sihanoukville'i sadamasse.

Peaminister Hun Sen jagas isiklikult reisijatele lilli.

"Kui vaimustav siin olla. Suur tänu teile peaminister. Tal on suurepärane süda," kiitis Austraalia kodanik Anna Marie Melon vehkides kingitud roosiga.

Inimesed siirdusid lennujaama suunduvatesse bussidesse ja lehvitasid hüvastijätuks laevalejäänud reisijatele.