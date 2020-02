Ida-Virumaa arengu kiirendamise ettepanekute seas on süsihappegaasi (CO2) sidumise tehase rajamine Auveresse. Kliimaeksperdi hinnangul on aga tegemist unelmate tehnoloogiaga.

Süsihappegaasi sidumise tehase rajamise poolt on Ida-Virumaa Tööstusalade Arendamise sihtasutus, mille juhatuse liikme Teet Kuusmiku arvates aitaks tehas oluliselt vähendada põlevkivisektori CO2 heitmeid.

Põlevkivisektori suurimaks probleemiks on suitsugaasid ning selles sisalduv CO2, mis kasvuhooneefekti tekitajana on kliimatemaatika keskmes. Kui rajada tehas, mis suitsugaasidest CO2 välja korjab, siis on see võimalik ära puhastada ja kasutada teiste tegevuste jaoks või teiste toodete tootmiseks.

Kuusmiku sõnul saab süsihappegaasi kasutada plastiku ja kemikaalide tootmises, kuid eelkõige kaalutakse elektrijaamade kõrvale agropargi rajamist, mille kasvuhooned tarbiksid suures koguses süsihappegaasi. Kõik kokku annaks see põlevkivisektorile uue võimaluse.

"Ma arvan, et Eesti ja Ida-Virumaa jaoks on hästi oluline teema see, et liikuda edasi põlevkivisektoris investeeringutega, näiteks kütuste väärindamise tehas, täiendav Enefit õlitootmise tehas, mille juurde on võimalik rajada sinise vesiniku tootmise tehas ja kõigist nendest ettevõtetest välja korjata CO2 ja kasutada seda ära taimekasvatuses," rääkis Kuusmik.

Süsihappegaasi tehase idee otstarbekuses kahtleb aga Eestimaa Looduse Fond (ELF).

"Tegemist on praegu väga unelmate tehnoloogiaga, mis hetkel on väga kallis ja kulukas. Ma pigem ei leia, et see oleks mõistlik rahakasutus. See ei ole konkurentsivõimeline võrreldes taastuvenergiaga. Peab olema suurem valik erinevaid väiksemaid lahendusi, see võib olla kokkuvõttes palju jätkusuutlikum," rääkis EL-i kliimaekspert Piret Väinsalu.

Kuusmik möönab, et tehastes suitsugaasidest eraldatava süsihappegaasi hind on praegu CO2 kvoodihinnast kaks korda kallim, kuid olukord võib ajaga muutuda.

"Tehnoloogia enda hind läheb täna alla ja opereerimiskulud lähevad samamoodi alla tänu sellele, et turul on konkurents väga tihedaks läinud, selle teemaga tegelevad väga paljud ettevõtted. Ja tegelikult on tulemas ka Euroopa Liidu innovatsioonifondi poolt toetusmehhanismid, et CO2 kinni püüda, puhastada ta ära ja kasutada seda millekski muuks kasulikuks," selgitas Kuusmik.

Viru Keemia Grupi (VKG) tehnikadirektori Meelis Eldermanni sõnul on CO2 püüdmist näiteks keemiatööstustes rakendatud juba aastakümneid, palju raskem ja kallim on seda teha energeetikas.

Samas on VKG innovatsioonist huvitatud ja valmis isegi kaaluma pilootseadme paigaldamist oma õlitehaste juurde. Eesti Energia teatas pressiesindaja vahendusel, et idee on huvitav ja suund on õige, kuid teema on veel üsna uus ja seda on vara kommenteerida.

Süsihappegaasi sidumise tehase umbkaudne maksumus on 200 miljonit eurot.