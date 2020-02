Ilves: riikide välisministrid ei tea sageli välispoliitikast midagi

President Toomas Hendrik Ilvese hinnangul on nii Eesti kui ka paljude teiste parlamentaarsete riikide üks nõrkusi, et välisministriks ei saa mitte inimene, kes midagi teab, vaid inimene, kes on teisele kohale jõudnud partei esimees.

Sellise avalduse tegi Ilves ajalehele Postimees Müncheni julgeolekukonverentsil antud intervjuus, kus tal paluti hinnata Eesti välisministri Urmas Reinsalu eelmisel nädalal riigikogus peetud välispoliitika aastakõnet ja hinnata Eesti välispoliitilist kurssi.

Ilves märkis, et tal on raske selle kohta midagi öelda, "sest meil on olnud vähe aastaid, kus välisminister ise midagi välispoliitikast teab", aga võime välispoliitikas orienteeruda annab tema sõnul just see, kui inimene on aastaid lugenud, võib-olla isegi midagi ise kirjutanud, mitte lasknud poliitika planeerimise osakonnal seda ette panna.

"Mulle oli üks isiklikke pettumusi see, et olin üles kasvanud mõeldes, et valitsemise crème de la crème on just välisminister, aga aastal 1996, kui sain ise välisministriks - kuigi mul oli juba see aimdus, sest olin saadik olnud -, nägin, et need on suuresti inimesed, kes on valimistel teisele kohale tulnud erakonna esimehed."

Ilves ei leidnud sõnu kirjeldamaks taset, millega ta toona kokku puutus. "Usun, et on hea - eriti väikeriigi puhul -, kui on välisminister, kes selles vees ujub," nentis ta lõpetuseks.

Toomas Hendrik Ilves oli Eesti välisiminister aastatel 1996-1998 ja 1999-2002 ning Eesti president aastatel 2006-2016.