Reinsalu: Atlandi-ülesele koostööle ei ole alternatiivi

Eesti välisministri Urmas Reinsalu sõnul jäi Müncheni julgeolekukonverentsil kõlama see, et vastasseis Lääne ja Venemaa vahel jätkub. Välisminister rõhutas ka, et Atlandi-ülesele koostööle ei ole alternatiivi.

Julgeolekukonverentsi kokku võttes jäi Reinsalu hinnangul Eesti jaoks kõlama see, et kui vaadata Eesti julgeolekuperspektiivist, siis Lääne ja Venemaa vastasseis jätkub.

"Venemaa välisminister Lavrovi osundus Venemaa käsitlusele, mis on selgelt Läänele vastanduv. Siin ei ole mõtet teha endale illusioone. Aga mis on sümpaatne, siis seda rohkem kui tasakaalustab jõuline, selge, positiivne sõnum Ameerika Ühendriikide välisministrilt Mike Pompeolt. Et Ameerika Ühendriigid on Euroopas, on huvitatud koostööst Euroopaga ja selle selgeks väljenduseks oli ka miljardi dollari lubamine Kolme mere initsiatiivi investeerimisfondi ja selles otsuses ma kindlasti ei alahinda meie diplomaatide, meie riigi esindajate tööd selle saavutamisel, kuna Eesti on praegu selle initsiatiivi vedaja," rääkis Eesti välisminister ERR-i raadiouudistele.

Märkusele, et konverentsil peetud sõnavõttudes jäi kõrva ka küsimus, Euroopa Liit ikka suudab välispoliitikas ühel häälel kõnelda, vastas Reinsalu järgmiselt: "No meie jaoks on A ja O julgeolekupoliitilised küsimused ja julgeolekupoliitikas peab EL tegelema vastupanuvõimega, pehme poolega, hübriidriskide tõrjumisega, aga see keskne Euroopa kontinendi julgeoleku tagamise vastutus - see on ja see jääb NATO-le."

"Nüüd see, mis puudutab üldse välis- ja julgeolekupoliitikat - ega riikidel ongi erinevad käsitlused Euroopas. Tähtis on arutada, mõista seda, et Euroopa ei suuda, Euroopa suurriigid ei suuda üksikult Hiina väljakutsetele, maailma erinevatele väljakutsetele vastu seista. Aga kindlasti seda ei saa saavutada läbi selle, et enamushääletuse otsustust hakkaksime Euroopa Liidu välispoliitikas sisse viima. Teine asi, mis on kõikidele Euroopa liidritele, ka Ameerika liidritele oluline tajuda, et Atlandi-ülesele koostööle ei ole alternatiivi. Atlandi väärtusruum ja eluviis, selle osakaal maailmas on paraku järgmise sajandi perspektiivis oluliselt kahanemas. Seda nii demograafias, sõjalises võimekuses, majanduses. Ja selleks, et me saaksime oma lastelastele edasi anda edasi selle väärtusruumi või eluviisi, julgeoleku ja vabaduse, nagu me kalliks peame, selleks tuleb kokku hoida," jätkas ta.

EL-i ja USA suhteid iseloomustades avaldas välisminister Reinsalu arvamust, et eraldi võetuna on kõigi EL-i riikide suhted USA-ga paremad kui

EL-i kui terviku suhted USA-ga.

"Ja minu jaoks see on probleem," rõhutas ta. "Ja ma näen, et Eesti välispoliitika keskne missioon pikema sihiga peabki olema selle Atlandi-ülese koostöö ehitamine. Ka nendes küsimustes, kus Euroopa Liidul tervikuna või EL-i suurematel riikidel on tugev eri käsitlus Ameerika Ühendriikide vaatest.

"Ma arvan, et esimene teema, mis tõstatub esmaspäeval, on Lähis-Ida rahuprotsess. Minu üleskutse USA välisministrile Mike Pompeole ja EL-i välispoliitika juhile Josep Borrellile on, et peame sellel teemal pidama tugevat dialoogi. Suuri strateegilisi, kogu maailma julgeolekut puudutavaid küsimusi arutades peab olema lähtekoht, et EL ja USA otsivad siin ühisosa, vahetavad infot, hoiavad dialoogi," lisas Reinsalu.