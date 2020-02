Otse kell 10: riigikogu arutelu "Mets muutuva kliima tingimustes"

Riigikogu neljapäevasel istungil on oluliselt tähtsa riikliku küsimusena arutelu teemal "Mets muutuva kliima tingimustes", mida käsitletakse koos metsanduse asjatundjatega. Kell 10 algavat istungit saab otsepildis jälgida portaalis ERR.ee.

Arutelul teevad ettekanded riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar (Keskerakond), keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Taivo Denks, maaülikooli metsapatoloogia dotsent Rein Drenkhan ning Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika vanemteadur Aveliina Helm.

Erki Savisaar rõhutas, et konstruktiivse arutelu kaudu on vaja leida tasakaal looduskaitse, kliimaeesmärkide ning metsamajanduse vahel. "Metsandusega seotud küsimused on avalikkuse kõrgendatud tähelepanu keskmes ning äga emotsionaalsed. Seda nii käesoleval ajal jooksvate probleemide lahendamisel kui ka seoses metsanduse arengukava koostamisega," märkis Savisaar.

"Metsa tulevik puudutab meid kõiki – metsas põrkuvad riiklikud kui ka erahuvid. Metsal on suur roll nii sotsiaalselt, looduskaitses, kliimas, majanduses kui ka julgeolekus. Kuna huvisid ja tahke on palju, siis on ka tasakaalu leidmine ääretult keerukas ning kõik osapooled peavad tegema kompromisse."