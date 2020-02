Keskerakond kaotas toetust venekeelsete valijate seas

Keskerakonda toetas veebruaris 16 protsenti eestlastest ja 58 protsenti muust rahvusest valijatest. Ehkki viimasega ollakse erakondade seas kindel liider, on see madalam näitaja, kui viimastel kuudel. Jaanuaris oli vastav näitaja 66 ja mullu detsembris 64 protsenti. Ajalooliselt on Keskerakonna toetus muust rahvusest vastajate seas olnud üle kindlalt 70 protsendi, ka üle 80 protsendi.

Eestlastest valijate seas on toetuselt kindlalt esikohal Reformierakond (30 protsenti) ning Keskerakonda edestab ka EKRE (19 protsenti). Eestlastest valijatest toetab Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 11, Eesti 200 kümme ja Isamaa seitse protsenti.

Muust rahvusest valijate seas järgnevad Keskerakonnale üsna võrdselt Reformierakond, sotsid ja Eesti 200 - toetused vastavalt üheksa, kaheksa ja seitse protsenti.

Keskerakond kaotas toetust Ida-Virus

2021. aastal toimuvaid kohalike omavalitsuste volikogude valimisi silmas pidades on Tallinnas suurima toetusega Keskerakond (31 protsenti). Kuu varem oli see näitaja 28 protsenti.

Reformierakonna toetus pealinnas on 26 protsenti. Samas peab nende numbrite puhul arvestama, et kohalikel valimistel on nn vene hääle kaal suurem kui riigikogu valimiste küsitluses.

Teistest parteidest koguvad sotsid, Eesti 200 ja EKRE Tallinnas enamvähem võrdselt toetust - 12, 11 ja kümme protsenti.

Lisaks Tallinnale on Keskerakond esikohal ka Ida-Virumaal 36 protsendiga. Samas on see oluliselt madalam näitaja kui jaanuarikuine 50 protsenti. Ka Kesk-Eestis on Keskerakonna toetus teistest parteidest mõnevõrra suurem - 25 protsenti.

Reformierakond on populaarseim Põhja-Eestis 27 ja Lõuna-Eestis 29 protsendiga.

Lääne-Eesti valijad eelistavad aga kõige rohkem EKRE-t (29 protsenti), kuid kaugele maha ei jää ka Reformierakond (26 protsenti).

Eelistused muudes vastajarühmades

Muudes vastajagruppides ilmnesid varasemateski küsitlustes välja tulnud trendid: mehed eelistavad keskmisest enam EKRE-t, naised aga sotsiaaldemokraate. Vanemaealiste seas on esikohal Keskerakond, kuid ka Isamaa ja sotsid koguvad eakate seas oma üldreitingust rohkem toetust. Nooremate valijate selge eelistus on Reformierakond.

Ka kõrgharidusega vastajad eelistavad Reformierakonda (30 protsenti), keskharidusega vastajate esimene eelistus on Keskerakond (27 protsenti) ning põhiharidusega vastajate seas EKRE (31 protsenti).

Reformierakonda toetavad pigemad jõukamad ja Keskerakonda madalama sissetulekuga valijad. Teiste parteide toetused on sissetulekurühmades üsna ühtlased.

Turu-uuringute AS küsitles 6. kuni 17. veebruarini 864 Eesti kodanikku, neist 421 silmast-silma ja 443 veebipaneelis. Sellise arvu inimeste küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Täpsemaid numbreid saab lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.