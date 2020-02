Kümnekilomeetrise Tallinna väikese ringtee ehitus, mis peaks lahendama tipptunni ummikud kesklinnas, ei alga enne 2026. aastat. Praegu on käimas keskkonna- ja geoloogilised uuringud, et panna paika lõplik trass, mis selgub järgmiseks suveks. Avalikul väljapanekul saavad huvilised projekti keskkonnamõjude kohta arvamust avaldada.

Tallinna väikest ringteed hakati omal ajal kavandama, et vähendada kesklinna ja Peetri alevikku ning Mõiku viiva Tartu maantee üha kasvavat liikluskoormust, mis on asunud pärssima valglinnastuva Rae valla arengut. Rae vald on ka üks uue tee algatajaid ja eelprojekti rahastajaid.

"See Tartu maantee ühendus ongi muutunud juba selliseks kriitiliseks, kuna seal on ju ka lennujaam, Ülemiste keskus areneb, Rail Baltic on sinna tulemas, et sinna on tekkinud päris suured ummikud ja see on saanud natukene takistuseks meie arengu lubamisel," tõdeb Rae abivallavanem Priit Põldmäe (Isamaa).

Nüüd aga tunnistab Põldmäe, et vald on omaenda võttest pikalik kukkumas, sest väike ringtee ei tule sugugi nii väike, kui nad esiti arvestasid.

"Meie soov oli saada oma elanikele paremaid liikuvusi, aga kui me vaatame täna neid tulemusi, mis me esimeses eskiisis saame, siis, olgem ausad, sinna tuleb päris suur koormus. Kui me vaatsime neid numbreid, mis selle väikese ringtee peale tuleks, juhul kui ta valmis saab, mis sinna on prognoositud, siis need on meile natuke hirmuäratavad. Ehk tegelikult me ühest küljest lubame oma inimestele küll paremat liikumisvõimalust, teistpidi me toome sellise väga suure liikuvusvoo oma vahetu elukeskkonna vahele," ütleb Põldmäe.

Projekti trass veel lõplikult paigas ei ole. Samuti on lahtised ajakava ja rahastus. Kokku kujuneb tee pikkuseks umbes kümme kilomeetrit, millest üks kilomeeter võib kulgeda lennuvälja alt, kui Tallinn saab oma tahtmise.

Lennuvälja aluse tunneli ehitamise võimalikkus ja keerukus selgub geoloogiliste ettevalmistustööde käigus. Küll aga on tegemist kahtlemata kuluka ja ka lennujaama tööd otseselt mõjutava plaaniga.

"Kindlasti see mõjutab ehituse käigus ühe lennujaama tööd, see on ühtlaselt selge," möönab Tallinna abilinnapea Andrei Novikov (KE).

Lennuvälja tagant ringiga aga linn teed rajada ei tahaks, sest see kahandaks psühholoogilistel põhjustel uue tee kasutamist umbes 40 protsenti, mis omakorda vähendab tee ehituse mõttekust, tõdeb Novikov.

"Trassi osas on väga palju lahtisi otsi. See sõltub ühest küljest keskkonnatingimustest, teiselt poolt ka maade küsimusest, sest kindlasti on lihtsam ehitada teed, kui see maa ei kuulu erinevatele omanikele. Samuti on küsimus lahtine selles osas, kust tuleb mingi tunnel või mingi viadukt," ütleb Novikov.

Trass saab lõplikult paika 2021. aasta suveks, ehituseni ei jõuta aga enne 2026. aastat. Seni tuleb lahendada kõik keskkonnaga kaasnevad mured ning teha ettevalmistustööd, et tee oma eesmärki täidaks ja kitsaks jäänud tänavate liikluskoormust vähendaks.

"Kindlasti see tähendaks Smuuli tee teise niidi ehitust, mis täna on ühel niidil ja mis ongi jäänud tegelikult seisma, seepärast et sellel niidil ei ole kusagile minna, kui et ta kunagi oligi ehitatud mõttega, et ta läheb Tallinna väikseks ringteeks. Samal ajal me valmistame ette ka Tervise läbimurret ehk Viljandi maantee ja Tervise tänava ühendamist," loetleb Novikov.

Keskkonnateemadel saab sõna sekka öelda 10. märtsil kell 18, kui Peetris asuvas Järveküla koolis toimub projekti avalik arutelu. Tallinna väikese ringtee ehitust koordineerib maanteeamet, eelprojekti koostab Reaalprojekt.