Haapsalu aselinnapea Helen Rammu sõnul on omavahel arutatud ka varianti, et Haapsalu ja Rohuküla vahel võiks olla ka mingi odavam ühendus – väiksem rong või hoopis elektritramm, kirjutas Lääne Elu.

"Sellisel juhul võiks ümberistumine Rohukülla viivale rongile olla näiteks Kastani jaamas," ütles Rammu.

Ta lisas, et kui see võimalus käiku läheb, võiks see väiksem rong sõita ka Rohuküla ja Uuemõisa või miks mitte ka Taebla vahet.

Haapsalu-Rohuküla raudteelõigu projekteerimine kujuneb keeruliseks, sest seal tuleb kõige rohkem tegelda maa võõrandamisega ja lahendada ka mitmeid muid küsimusi.