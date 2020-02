Weinstein mõisteti seksuaalses rünnakus süüdi

New Yorgi kohus mõistis esmaspäeval Hollywoodi endise filmiprodutsendi Harvey Weinsteini süüdi seksuaalses rünnakus.

Weinstein mõisteti süüdi endise tootmisassistendi Mimi Haleyi seksuaalses ründamises 2006. aastal ning näitleja Jessica Manni vägistamises 2013. aastal, vahendas Reuters.

Weinstein seisab nüüd silmitsi kuni 25 aasta pikkuse vangistusega.

Weinstein võeti kohtus kohe vahi alla.

Mees mõisteti aga õigeks kõige tõsisemas süüdistuses ehk seksuaalkuritegude sarja sooritamises, millega oleks kaasnenud võimalik eluaegne vanglakaristus.

Kohtuprotsessi vältel paistis Weinstein sageli kehva tervise ja nõrgana ning saabus kohtusse, kasutades kõndimiseks rulaatorit. Näitleja Rose McGowan aga ütles 6. jaanuaril kohtuprotsessi alguses, et Weinstein näitleb.

Süüdistajad kirjeldasid Weinsteini kui kiskjat, kes manipuleeris naistega, lubades avada neile ukse Hollywoodi, meelitades neid hotellitubadesse või korteritesse, kus neid vägivaldselt ründas.

Kokku on süüdistanud rohkem kui 80 naist, nende seas kuulsad näitlejannad, teda seksuaalses väärkohtlemises. Mõni neist väidetavatest juhtumitest ulatub aastakümnete taha.

Weinstein on eitanud süüdistusi ja öelnud, et iga seksuaalsuhe on olnud vastastikusel kokkuleppel.