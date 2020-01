Esmaspäeval algas New Yorgis kohtuprotsess tuntud filmiprodutsendi Harvey Weinsteini üle, keda süüdistatakse vägistamises ja seksuaalrünnakus. Samal päeval esitasid tema vastu seksuaalkuritegusid puudutavaid süüdistusi ka Los Angelese prokurörid.

Uued süüdistused vormistati Los Angeleses ametlikult vaid mõni tund pärast New Yorgi kohtuistungi algust, vahendasid Axios ja Associated Press.

Los Angelese maakonna prokuratuuri kohaselt süüdistatakse Weinsteini ühe naise vägistamises ja teise naise vastases seksuaalrünnakus aastal 2013.

New Yorgi kohtuprotsess puudutab otseselt viit süüdistust ja kaht kannatanut. Weinsteini süüdistatakse oma kunagise armukese vägistamises 2013. aastal ning assistendi oraalseksile sundimises 2006. aastal. Kannatanuteks olnud naiste nimesid pole avalikustatud.

Otseselt ähvardab New Yorgis menetluses olevate juhtumite eest Weinsteini kuni 25 aasta pikkune vanglakaristus. Samas on tema vastu esitatud ka laiem süüdistus seksuaalkuritegude sarja sooritamises rohkem kui ühe inimese vastu ning selle eest on võimalik karistada ka juba eluaegse vanglakaristusega.

Weinstein on kõik süüdistused tagasi lükanud ja kinnitanud, et kõik tema seksuaalsuhted toimusid vastastikusel kokkuleppel.

Detsembris jõudis Weinstein kümnete teda seksuaalkuritegudes süüdistatud naistega esialgsele kokkuleppele 25 miljoni dollari suuruses kohtuvälises leppes.

Kohtuväline lepe käsitles eraldiseisvat tsiviilhagi. Raha läheb jagamisele rohkem kui 30 näitlejanna ja endise töötaja vahel, kes kaebasid Weinsteini kohtusse mitmete süüdistuste alusel, mis ulatuvad seksuaalsest ahistamisest vägistamiseni. Leppe kohaselt ei pidanud Weinstein vääritikäitumist tunnistama.