New Yorgis algab esmaspäeval kohtuprotsess tuntud filmiprodutsendi Harvey Weinsteini üle, keda süüdistatakse vägistamises ja seksuaalrünnakus.

Tegemist on 67-aastase Weinsteini jaoks kõige kaalukama kohtuprotsessiga, sest erinevalt varasematest kohtuasjadest, millest paljud on lõppenud kokkuleppemenetluse ja valuraha maksmisega, on praegusel juhul tegu kriminaalkohtus toimuva protsessiga, kus süüdi jäämisega korraldab ähvardab Weinsteini teoreetiliselt elu lõpuni kestev vanglakaristus, vahendas Guardian.

Kohtuprotsess puudutab otseselt viit süüdistust ja kaht kannatanut. Weinsteini süüdistatakse oma kunagise armukese vägistamises 2013. aastal ning assistendi oraalseksile sundimises 2006. aastal. Kannatanuteks olnud naiste nimesid pole avalikustatud.

Samuti annab kohtus tunnistusi telesarjast "Sopranod" tuntud näitlejanna Annabella Sciorra, kelle sõnul vägistas Weinstein teda 1990. aastate alguses. 1993. aastal väidetavalt aset leidnud juhtum pole otseselt sellel kohtuprotsessil arutlusel ning varasema hinnangu kohaselt polnud vana juhtum enam tunnistusena kõlbulik. Hiljem aga leidis prokuratuur, et seksuaalrünnakute ja vägivaldse käitumismustri tõestamiseks võib Sciorra tunnistusest siiski kasu olla.

Weinstein on kõik süüdistused tagasi lükanud ja kinnitanud, et kõik tema seksuaalsuhted toimusid vastastikusel kokkuleppel.

Detsembris jõudis Weinstein kümnete teda seksuaalkuritegudes süüdistatud naistega esialgsele kokkuleppele 25 miljoni dollari suuruses kohtuvälises leppes.

Kohtuväline lepe käsitles eraldiseisvat tsiviilhagi. Raha läheb jagamisele rohkem kui 30 näitlejanna ja endise töötaja vahel, kes kaebasid Weinsteini kohtusse mitmete süüdistuste alusel, mis ulatuvad seksuaalsest ahistamisest vägistamiseni. Leppe kohaselt ei pidanud Weinstein vääritikäitumist tunnistama.