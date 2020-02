Kristina Kallas: Ida-Virumaa ootab valitsuselt põxiti alternatiive

Erakonna Eesti 200 juht ja Ida-Virumaa teemadega kursis olev Kristina Kallas ütles ETV saates "Esimene stuudio", et sealne piirkond on valmis tegutsema põlevkivist loobumise asemele pakutud alternatiivide suunad, aga valitsusel ei ole vajalikku nägemust.

Saatejuht Andres Kuusk viitas, et Kallas kirjutas mõned päevad tagasi sotsiaalmeedias, et meil on nõrk riigikogu, kes ei ole ei suuteline algatama suuri ja julgeid muutusi.

Kallase sõnul ei ole uus riigikogu suutnud lahendada eestikeelse hariduse investeeringute probleeme. Kallas rääkis, et kuigi valimiseelsel ajal oli eestikeelne haridus Ida-Virumaal populaarne teema, siis enam ei tegele sellega keegi. "Ei ole tulnud lisaraha Eesti koolidele Ida-Virumaal. Ja ka Vene koolidele Ida-Virumaal, selleks, et nad suudaksid oma eestikeelset õpet parandada," ütles endine Narva kolledži juht Kallas.

Samuti ei ole Kallase sõnul adekvaatselt käsitletud rohepöörde ja kliimaneutraalsuse teemasid."Meil ei ole tegelikult plaane, samme, visioone ega ka korralikke arutelusid riigikogus," lausus Kallas.

Kallas rääkis, et valitsus kardab rohepöörde teemat. "Valitsusel tegelikult ei ole vastuseid inimestele, et mis saama hakkab. Usaldus Jüri Ratase juhitavale valitsusele lihtsalt kahaneb ja ka Jüri Ratase enda vastu. Keskerakonna reiting Ida-Virumaal on väga tugevasti kukkunud alates detsembrikuust," rääkis Kallas.

Kallase hinnangul ei ole kiire põlevkivi kasutamisest loobumine ehk põxit Eesti jaoks realistlik.

"Selge on see, et see juhtub, aga arvestades Ida-Virumaad, siis me ei saa sellega tormata. Samal ajal me ei saa keskenduda ka ainult põxitile. Me peame keskenduma sellele, et selleks ajaks kui see põxit juhtub, on meil juba midagi muud asemel. Kas see on vesinikutehas, kas see on robootikatööstus, mille me sinna oleme meelitanud? Kas see on filmi- ja kultuuri tööstus? Ma ei tea, aga me võiksime kõiki neid ideid väga tõsiselt kaaluda," ütles ta.

Kallas rääkis, et Ida-Virumaal asuvad kaks kolledžit ootavad juba ammu valitsuse signaali või plaani. "Kui valitsus ütleb, et nende plaan on teha see, teine või kolmas, siis nemad on valmis hakkama õppekavasid välja arendama ja valitsusega koos samas suunas jooksma, aga vastuseid ei ole," rääkis Kallas.

Ta rõhutas, et enne, kui ei ole teada, mis põlevkivitööstuse asemele tuleb, ei saa seda ka veel sulgema hakata.

Kallas nõustus president Kersti Kaljulaidi vabariigi aastapäeva kõnes öelduga, et inimesed Eesti poliitikas on teineteist lukku solvanud.

Ka opositsioon on Kallase sõnul käitunud liiga emotsionaalselt. "See tunne minul ja ka paljudel valijatel on, et ega see koalitsiooni kirumine ei ole ka päris õige, sest ka opositsioon on olnud väga emotsionaalne ja mänginud kogu aeg emotsioonidega," ütles Kallas.

Kallas rääkis, et kuigi EKRE on oma retoorikaga end Eesti poliitilisel areenil nurka mänginud, siis EKRE valijaskonna mured on siiski olulised.

Kallas rääkis, et Eesti 200 tegutseb praegu kohalikele valimistele minemise ettevalmistamisega. "Meil tuleb kõvasti tööd teha, meil on järgmiste valimisteni umbes poolteist aastat minna. Erinevalt eelmistest valimistest, kus me moodustasime erakonna neli kuud enne valimisi, on meil seekord ikkagi päris korralikult aega tööd teha Eesti inimestega. Ja seda me praegu teeme," lausus Kallas.

Samas tunnistas Kallas, et erakond peab veel õppima lihtsate sõnumite valijateni viimist.