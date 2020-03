Enefit ja VKG taotlevad uute põlevkivivarude väljakaevamist

Eraettevõte Viru Keemia Grupp (VKG) ja riigi äriühing Enefit Kaevandused on mõlemad huvitatud uute põlevkivivarude väljakaevamisest Ida- ja Lääne-Virumaal. Kui Alutaguse vallas on väikesed varud, siis Oandu väljadel tahetakse kaevandada 160 miljonit tonni põlevkivi.

Enefit Kaevandused tahab Estonia allmaakaevanduse kaudu liikuda Ida-Virumaal Alutaguse vallas Jõetaguse küla alla, et kaevandada välja sealsed põlevkivivarud, mida on kokku 3,4 miljonit tonni, kirjutas Põhjarannik.

Estonia kaevanduse põhjaosas asuvat 102 hektari suurune Jõetaguse lahustükk ei pakkunud Enefit Kaevandusele tükk aega huvi, sest sealsed varud on väikesed, siis nüüd, kui Estonia kaevandusega on jõutud selle ala vahetusse lähedusse, tasuks seal kaevandamine ära ning ettevõte on esitanud kaevandamisloa taotluse.

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles ajalehele, et mingeid hirme seoses kaevanduse laienemisega vallal pole, sest uusi keskkonnahäiringuid praegu teada oleva põhjal ei teki, ainus teema võib olla lähemate majade puhul vibratsioon.

Keskkonnamõju hindamise aruanne, mis uurib muu hulgas ka kaevandamise mõju Kurtna järvedele, peaks valmima tuleva aasta alguseks.

VKG uurib Oandu väljadel kaevandamise võimalust

Viru Keemia Grupi ettevõte VKG Kaevandused on omakorda esitanud kaevandamisloa taotluse Oandu väljadel põlevkivi kaevandamiseks. Kaevandada soovitakse kuuel uuringuvälja plokil, kus on kokku 160 miljonit tonni põlevkivi.

Probleem on selles, et neljas plokis asuv varu on praegu hinnatud passiivseks ehk kaevandamisele mittekuuluvaks, sest sealsel põlevkivil on madal energiatootlus. Tootlus jääb seal vahemikku 29,8 kuni 33,9 GJ/m2, aktiivseks määratakse varud siis, kui tootlus on vähemalt 35 GJ/m2. Ülejäänud kaks plokki on passiivseks varuks määratud keskkonnakaitseliste piirangute tõttu.

VKG Oili madal energiatootlus ei häiri, sest ettevõte kasutab juba praegu tehnoloogiat, mille sisendiks on madala kütteväärtusega peenpõlevkivi. Kaevandustaotluses on VKG märkinud, et nelja ploki põlevkivi keskmised näitajad ehk kütteväärtus ja energiatootlus rahuldavad ettevõtet.

Kaevandatavat põlevkivi kavas kasutada keemiatööstuses, õli tootmisel ja kütuseks elektritootmisel.

Kuigi VKG on taotluse esitaja, ei hakataks kaevandama üksi. Mullu aprillis sõlmisid VKG Kaevandused ja Enefit Kaevandused Oandu kaevanduse ühiseks arendamiseks koostöölepingu, millega jagatakse kaevandusõigus.

Viru Keemia Grupi suhtekorraldusjuht Irina Bojenko sõnul saaks VKG kaevandada kolmandiku Oandu varust. "Vastab tõele, et Oandu põlevkiviressursi kasutuselevõtu korral jaguneks see Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi vahel vastavalt kaks kolmandikku ja üks kolmandik," ütles ta ERR-ile.

Bojenko märkis, et praegu on kaevandamisest veel väga vara rääkida. "Oandu uuringuväljaga seoses on väga palju lahtiseid küsimusi, näiteks kui palju, millistes uuringuvälja osades ning millistel tingimustel üldse põlevkivi kaevandada saab," lausus ta, ning lisas, et vastused annab algatatud keskkonnamõjude hindamine.

Bojenko sõnul puudub VKG-l kavatsus Oandu kaevevälja kasutusele võtta lähima 20 aasta jooksul.

Kaevandusluba taotleb VKG endale ja Enefitile kolmekümneks aastaks. Aasta keskmine kaevandusmäär on taotluse järgi minimaalselt viis miljonit ja maksimaalselt 15 miljonit tonni aastas.

Oandu uuringuväli asub Ida-Virumaal Lüganuse ja Alutaguse vallas ning Lääne-Virumaal Vinni vallas.

Uuringuvälja alale jääb Sirtsi looduskaitseala, mis jaotab uuringuvälja kaheks tükiks, lisaks jääb alale Kaasiksoo metsise püsielupaik ja Koolma lendorava püsielupaik.