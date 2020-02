Nafta hind, USA aktsiad jätkasid langust

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil langes 3,0 protsenti, jäädes pidama tasemel 49,90 USA dollarit barrelist.

Londoni Põhjamere brendi hind langes 2,4 protsenti, sulgudes tasemel 54,95 dollarit barreli eest.

Tööstusindeks Dow Jones langes 3,2 protsenti 27 081,36 punktile. S&P 500 langes 3,0 protsenti ja sulgus tasemel 3128,21 punkti. Tehnoloogiaindeks Nasdaq langes 2,8 protsenti tasemele 8965,61.

USA tervishoiuametnike hinnangul levib koroonaviirus peagi Ühendriikidesse ja kohalikel võimudel, äridel ja koolidel tuleb selleks valmis olla. Soovitatakse teha plaane, kuidas korraldada kaugtööd ja arvestada suurürituste võimaliku ärajäämisega.

"Lõppkokkuvõttes me usume, et see levib ka siia riiki. Pole enam küsimus, et kas see jõuab, vaid millal see täpsemalt juhtub ja kui paljud haigusesse nakatuvad," ütles USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) eestkõneleja Nancy Messonnier.