Trump määras koroonaviirusega võitlemise juhiks asepresident Pence'i

USA president Donald Trump teatas, et koroonaviiruse vastast võitlust hakkab riigis juhtima asepresident Mike Pence. Lisaks rõhutas Trump, et ameeriklaste nakatumisoht on endiselt väga madal, kuid administratsioon on vajadusel valmis oma tegevust muutma. Seni on Ameerika Ühendriikides viirus diagnoositud 60 inimesel.

Trumpi sõnul valis ta asepresident Pence'i koroonaviiruse vastast võitlust juhtima, sest Indiana kubernerina suutis Pence üles ehitada tervishoiusüsteemi, mis on eeskujuks teistele osariikidele.

"Mike teeb koostööd professionaalidega – arstide ja kõikide teistega, kes selle kallal töötavad. See meeskond on suurepärane," kinnitas president.

Trumpi administratsioon kavatseb kongressilt taotleda vähemalt 2,5 miljardit dollarit hädaabiraha, et viirusega võidelda. Demokraatide arvates peaks see summa aga olema vähemalt kolm korda suurem.

"See on selge, et administratsioon on täielikus segaduses, kui räägime koroonaviiruse kriisist," leidis USA senati demokraatide juht Chuck Schumer.

"See on esimene kord, kui mulle on öeldud, et peaksime võtma rohkem raha. Tavaliselt peame võtma vähem," vastas sellele Trump.

President rõhutas, et administratsioon on astunud juba mitu olulist sammu, et viirust ohjeldada ja seetõttu on ameeriklaste nakatumisoht endiselt väga madal.

"Me sulgesime oma piirid lendudele, mis tulid teatud piirkondadest. Piirkondadest, kus koroonaviirus levis ja levis päris kiiresti. Me tegime seda päris varakult," rääkis ta.

Lisaks arvas Trump, et koroonaviiruse pärast viimastel päevadel langusesse pööranud USA aktsiaturud taastuvad peagi.