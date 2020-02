Adlas: koroonaviirus mõjutab kiirabi tööd

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles "Ringvaates", et uudis koroonaviiruse jõudmisest Eestisse tõi kiirabile tööd täis päeva ning ta tõdes, et koroonaviiruse tõttu võivad ka teised kiirabi väljakutsed ootele jääda.

Adlas rääkis, et kiirabi on neljapäeval saanud koroonaviiruse kahtlusega seoses kümme väljakutset. Terviseameti pressiesindaja Simmo Saar kinnitas ERR-ile, et kokku analüüsis terviseameti labor neljapäeval 11 inimeselt võetud koroonaviiruse analüüsi, mis kõik osutusid negatiivseks.

"Minu kolleegid on täna päev läbi sõelunud kodu ja haigla vahelt, et neid inimesi tuua haiglasse kontrolli. Pärast seda uudist kümnekordistus nende inimeste hulk, keda transportida haiglasse uuringutele. See kindlasti meie igapäevast tööd mõjutab, sest muud väljakutsed selle võrra jäävad ootele. Lisaks pärast igat sellist väljakutset on vaja kiirabiautot täielikult desinfitseerida," ütles Adlas.

"Muidu me teeme seda desinfektsiooni siis, kui me veame nakkushaigeid või korra ööpäevas, aga nüüd me teeme seda iga väljakutse järel," lisas ta.

Adlas loodab, et inimeste ärevus ajapikku vaibub ning nõu küsitakse rohkem telefoni teel.

Adlas manitses inimesi sümptomite ilmnemise korral enne endale ise ravi määramist helistada oma perearstile või perearsti abitelefonile 1220. "Need, kellel on haigusnähud, peaks püsima kodus ja küsima nõu telefoni teel. Ta ei peaks selle haigusega tulema ei haiglasse, ei perearstikeskusesse. Ja kui ta saab sealt konkreetse nõuande ja see reeglina on see, et püsige kodus, jälgige ennast. Sellel haigusel ei ole ravimit, seega ta peab ise mööduma. Kui ilmnevad selle haiguse tüsistused, siis juba kiirabi, haiglaravi, aga need on väga-väga üksikud juhtumid," rääkis Adlas.

Adlas rõhutas, et terved inimesed ei nakatu, kui haigeid inimesi nende kõrval ei ole, seega ta soovitas inimestel mitte reisida.

Adlas rääkis, et praegune osaline ülereageerimine on õigustatud. "Praegu see ülereageerimine on andeks antav, aga kindlasti me jõuame ka sinnamaani, mis on ratsionaalne. Iga külmetushaigusega me ju ei käitu nii. Sõltub, mis sellest koroonaviirusest saab. Kas ta hääbub ära ja me unustame selle või kui ta jääb meil ringi käima, siis me õpime temaga koos elama," ütles Adlas.