Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) tõstis uuest koroonaviirusest lähtuva globaalse ohu kõrgeimale tasemele ja märkis, et juhtumite arvu jätkuv kasv on selgelt murettekitav.

"Me tõstsime hinnangu leviku ohule ja Covid-19 mõjule väga kõrgele tasemele globaalsel tasandil," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Me ei ole näinud veel tõendeid, et viirus leviks kogukondades vabalt. Kuniks see nii jääb, on meil võimalus viirus kontrolli alla saada," lausus ta.

"Võti viiruse ohjamiseks on selle ülekande ahela murdmine," märkis ta ja rõhutas, et inimesed peavad rakendama ettevaatusabinõusid.

"Meie suurim vaenlane ei ole viirus ise, vaid hirm, kuulujutud ja stigma. Meie suurimad varad on aga faktid, mõistus ja solidaarsus," ütles Tedros.

Tedrose sõnul on ülemaailmselt töös üle 20 vaktsiini ja mitu ravi on kliiniliste katsete järgus, mille tulemusi oodatakse paari nädala jooksul.

WHO tervisekriiside programmi juhi Michael Ryani sõnul pole kasulik küsida, kas koroonaviiruse puhangut võib nüüd juba pandeemiaks pidada.

"Kui WHO seda pandeemiaks nimetaks, lepiks me sisuliselt sellega, et kõik inimesed planeedil satuvad viirusega kokku. Andmed ei näita seda," märkis ta.

"Kui me ei asu tegudele, võib see olla tulevik, mida me kogeme," jätkas ta. "Suur osa selle epideemia tulevikust on meie endi kätes."

Viimastel andmetel on viirusesse nakatanute arv maailmas enam kui 83 000. Haigus on nõudnud üle 2800 inimelu, peamiselt Hiinas, kus viirus esimesena avastati.

Ka Leedus sai kinnitust esimene koroonaviiruse juhtum

Leedus kinnitati reedel esimene koroonaviiruse nakkusjuhtum Itaaliast naasnud naisel, teatas valitsus.

39-aastane patsient on haiglas Põhja-Leedus Šiauliais.

Veronast kodumaale tulnud naise sümptomid on leebed, samuti on hakatud jälgima tema perekonnaliikmete seisundit.

"Me teeme kõiki jõupingutusi, et teha selgeks inimesed, kes nakatunud inimesega kontaktis olid, et meil oleks võimalik rakendada ennetavaid meetmeid viiruse leviku (peatamiseks)," ütles asetervishoiuminister Algirdas Šešelgis.

Esimesed viirusjuhtumid on avastatud ka Valgevenes ja Uus-Meremaal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valgevenes tuvastati koroonaviirus Aserbaidžaanist tulnud iraanlasest üliõpilasel. Tervishoiuministeeriumi teatel on haigestunu seisund rahuldav.

Uus-Meremaal haigestus Iraanist tulnud naine. Arstide sõnul põeb ta haiguse kergekujulist vormi, ehkki vanuse poolest kuulub patsient riskigruppi.

Ka Island kinnitas reedel uue koroonaviiruse jõudmist saareriiki, öeldes, et hiljuti Itaalia põhjaosa külastanud 40-ndates eluaastates mehel tuvastati nakatumine COVID-19 viirusse.

Mees isoleeriti Islandi ülikooli haiglas pärast seda, kui test andis positiivse tulemuse, ütles Islandi tsiviilkaitse ja eriolukordade amet avalduses. "Mees ei ole raskelt haige, kuid tal on COVID-19 tüüpilised sümptomid," ütles valitsusagentuur avalduses.

Mees oli hiljuti külastanud Põhja-Itaaliat, kuid mitte viiruseohu piirkondi.

Tervishoiuametnikud püüavad nüüd välja selgitada nakkuse asjaolusid ja inimesi, kes võisid patsiendiga kokku puutuda.