Mitmel pool Itaalia põhjaosas, kus koroonaviiruse on kõige rohkem levinud, on koolid ja ülikoolid olnud suletud juba kümmekond päeva. Samuti on piirkonnas mitu asulat karantiinis, vahendasid Reuters ja BBC.

Sellest hoolimata levib koroonaviirus riigis edasi ning värskete andmete kohaselt on Itaalias COVID-19 tõttu surnud vähemalt 79 inimest. Nakkuse on saanud rohkem kui 2500 inimest.

Valitsuse määruse eelnõu, millega Reuters on tutvunud, näeb ka ette, et suletakse kinod ja teatrid ning üle kogu riigi keelatakse avalikud üritused.

Eelnõu kohaselt peatatakse kõiksugused avalikud üritused, mis seisnevad inimeste kogunemises ning kus pole võimalik seista üksteisest vähemalt meetri kaugusel.

Samuti kutsutakse eelnõus inimesi üles vältima kallistamist ja kätlemist.

Indias andsid 17 itaallast positiivse koroonaviiruse proovi

Indias pandi karantiini Itaalia turismigrupp, kellest 17 on andnud positiivse proovi uue koroonaviiruse suhtes, ütles kolmapäeval informeeritud allikas.

Itaalias on COVID-19 viiruse tagajärjel surnud 79 ja nakatunud üle 2500 inimese. Indias on ametlikel andmetel nakatunuid vaid 21.

Pärast seda, kui kaks riiki saabunud 23-liikmelisest rühmast andsid läinud kuul Rajasthanis positiivse proovi, pandi ülejäänud 21 teisipäeval New Delhis karantiini.

"Ülejäänud 21 turistist andsid koroonaviiruse suhtes positiivse proovi 15. Me ootame teiste tulemusi," lisas anonüümsust palunud allikas.

Kogu maailmas on viiruse tagajärjel surnud umbes 3200 inimest ja nakatunud 90 000. Enim on tõbi puudutanud Hiinat, Lõuna-Koread, Itaaliat, Iraani ja Jaapanit.

India on rakendanud ennetavaid meetmeid, keelates külastused Iraalias, Iraanist, Lõuna-Koreast ja Jaapanist, välja arvatud diplomaadid ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmed.

"Pole mingit vajadust paanikaks. Me peame tegema koostööd, rakendama väikseid, kuid tähtsaid meetmeid, et tagada enesekaitse," kirjutas teisipäeval Twitteris peaminister Narendra Modi.

EL teatas esimesest koroonaviiruse juhtumist oma administratsioonis

Euroopa Liit teatas kolmapäeval esimesest koroonaviiruse juhtumist ühenduse administratsioonis.

"Me kinnitame seda juhtumit," lausus Euroopa Komisjoni pressiesindaja Dana Spinant. Uudisteportaali Euractiv teatel oli Euroopa Kaitseagentuuris töötav mees naasnud 23. veebruaril Itaaliast.

Kõik kokkusaamised selles agentuuris on peatatud kuni 13. märtsini.

Iraanis kasvas uue koroonaviiruse surmajuhtumite arv

Iraan teatas kolmapäeval uue koroonaviiruse põhjustatud 15 uuest surmajuhtumist ja 586 uuest nakkusejuhtumist; kokku on riigis viirus nõudnud 92 inimelu ja nakatanud 2922 inimest.

"Uute juhtumite arv viimase 24 tunni jooksul on 586," teatas terviseministeeriumi pressiesindaja Kianoush Jahanpour.

"Kahjuks on viisteist (inimest) oma elu kaotanud," ütles ta.

Kõige rohkem on uusi juhtumeid tuvastatud Teherani ja Qomi provintsides, kus on kinnitust leidnud vastavalt 253 ja 103 uut COVID-19 juhtumit, teatas pressiisik.

Šiiamoslemite püha linn Qom on Iraani koroonaviiruse puhangu epitsentriks. Seal olid ka riigi esimesed viirusest põhjustatud surmajuhtumid 19. veebruaril.

Iraani võimud on üritanud viiruse levikut pidurdada. Riigis on suletud koole ning jäetud ära rahvarohkeid üritusi, kärbitud on ka töötunde.

Sellest hoolimata on uus viirus avastatud kõigis Iraani 31-s provintsis peale ühe.

Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 2981 inimeseni

Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 2981-ni, teatasid kolmapäeval võimuesindajad.

Pärast viimast kokkuvõtet on surnud 38 inimest. Viiruspuhangu keskmes asuvas Hubei provintsis on tuvastatud 115 uut nakatumist.

Kokku on riigis nakatunud rohkem kui 80 200 inimest.

Kõigest üks protsent Hiinas registreeritud uue koroonaviiruse juhtumeist on kulgenud ilma sümptomiteta, teatas teisipäeval Maailma Terviseorganisatsioon (WHO).

"Hiina tõendid näitavad, et ainult ühel protsendil tuvastatud juhtumeist ei ole sümptomeid, ja enamikul juhtudest tekivad sümptomid kahe päeva jooksul," ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus Genfis ajakirjanikele.

Lõuna-Koreas tõusis uue koroonaviiruse ohvrite arv 32 inimeseni

Lõuna-Koreas tõusis uue koroonaviiruse ohvrite arv 32-ni, teatasid kolmapäeval võimuesindajad.

Pärast viimast kokkuvõtet on surnud neli inimest ja avastatud on 142 uut nakatumist.

Kokku on riigis nakatunud 5328 inimest.

Jaapanis tõusis koroonaviiruse juhtumite arv koos laevaga tuhandeni

Jaapanis tõusis uude koroonaviirusse nakatunute arv kolmapäeva hommikul tuhandeni, nende seas on ka 706 inimest kruiisilaevalt Diamond Princess, teatas rahvusringhääling NHK tervishoiuministeeriumi andmeid edastades.

Ministeeriumi andmetel on raskes seisundis 58 haigestunut, nende seas 34 inimest kruiisilaevalt.

Jaapanis on uude koroonaviirusse surnud 12 inimest, nende hulgas kuus laevareisijat.

Kõige rohkem viirusejuhtumeid on registreeritud Hokkaido prefektuuris – 79. Järgnevad Aichi 41, Tokyo 40, Kanagawa 31 ja Tiba 14 juhtumiga. Kolmapäeva hommikul teatati esimesest juhtumist ka Yamaguchi prefektuuris.

Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud üheksa inimest

Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud üheksa inimest, teatasid teisipäeval võimuesindajad.

Kõik surmad on aset leidnud Washingtoni osariigis ja kaheksa neist Kingi maakonnas. Üks inimene on surnud Snohomishi maakonnas.

Kingi maakonna halduskeskuseks on Seattle, kus elab rohkem kui 700 000 inimest.

Kogu riigis on tuvastatud rohkem kui sada nakatumist.