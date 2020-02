"See, mida teevad Süüria režiimi väed ja nende Vene toetajad, on vallandanud erakordselt tõsise, võib-olla isegi kõige tõsisema humanitaarkriisi kogu Süüria kodusõja pikas ajaloos. Idilibi provintsis toimuv on kahtlemata erakordselt mastaapne humanitaartragöödia, lisaks sõjalisele konfliktile. Nii et kahtlemata on ka rahvusvahelisel kogukonnal, sealhulgas Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikidel vaja reageerida, et takistada selle katastroofi veelgi suuremat eskalatsiooni," ütles Mikser reedel ERR-ile.

"Selge on, et kui rahvusvaheline kogukond ei suuda pakkuda mingisugust lahendust selle konflikti suunamiseks taas poliitiliste läbirääkimiste rajale ega ka leevendada Türgi suunas teel olevate Süüria põgenike humanitaarolukorda, siis võib lühikeses plaanis minna olukord veelgi hullemaks," lisas Mikser.

Endine välisminister tõdes, et ligi miljoni inimese lahkumine oma kodudest ja liikumine Türgi piiri lähistele seoses viimastel nädalatel-kuudel Põhja-Süürias toimunud sõjalise eskalatsiooniga on sundinud Türgi võime otsima erinevaid lahendusi ja üks, mida soovitakse teha, on avaldada suuremat survet oma NATO liitlastele, kelle hulgas on ka suur hulk Euroopa Liidu liikmesriike.

Mikser viitas ka reede hommikul meediasse lekkinud anonüümse Türgi allika ähvardusele, et Türgi loobub takistamast seal viibivate põgenike liikumist Euroopa Liitu, mis on viimastel aastatel ära hoidnud sadade tuhandete inimeste saabumise EL-i.

"Kindlasti on ühest küljest selle ähvarduse taga poliitiline surveavaldus, et leida suuremat toetust liitlastelt operatsioonis Põhja-Süürias. Teine küsimus on see, et Türgi pakub juba varjupaika kolmele ja poolele miljonile peamiselt Süüriast lahkunud põgenikule ja võimalus, et neile lisandub veel miljon, teeb Türgi võimudele märkimisväärselt muret. Potentsiaal, et Türgi oma piiri Euroopa suunal avab, on miski, mis paneb Euroopa muretsema," tõdes Mikser.

Reede õhtul koguneb Brüsselis Türgi palvel Põhja-Atlandi Nõukogu (NAC), kuhu kuuluvad NATO liikmesriikide suursaadikud, et olukorda arutada.

"Pärast eileõhtusi sündmusi, mille järel kogunesid Türgi kõrgemad julgeolekuametnikud nõu pidama, on möödunud sedavõrd vähe aega, et Euroopa Liidu ühtset seisukohta oleks jõutud kujundada. Kindlasti NATO nõukogus saadakse täpsem ülevaade sellest, mis on teoksil, mis on alliansi võimalused reageerida," märkis Mikser.