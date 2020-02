Borrell pidas telefonivestluse Türgi välisministri Mevlüt Cavusogluga pärast seda, kui Ankara ähvardas "avada piiriväravad" Euroopasse minna soovivatele Süüria põgenikele.

Ankara edastas hoiatuse ajal, mil Türgi püüab saada rahvusvahelist toetust pärast 33 sõjaväelase hukkumist Süüria õhujõudude pommirünnakus.

Türgi ähvardus sundis Bulgaariat ja Kreekat teatama julgeolekumeetmete tõhustamisest piiril.

Borrelli sõnul oli aga Cavusoglu kinnitanud talle, et Türgi jääb kindlaks 2016. aasta leppele Brüsseliga, mis oluliselt vähendas migrantide voolu üle Egeuse mere Kreekasse.

Anonüümseks jäänud Türgi võimuesindaja ütles reedel uudisteagentuurile Reuters, et riik ei kavatse enam takistada Süüria pagulaste liikumist Euroopasse. Allika kinnitusel anti Türgi politseile, ranniku- ja piirivalvele tegevusjuhised, et ebaseaduslikku piiriületamist enam ei takistata.

Ametlikest kanalitest midagi taolist siiski ei kinnitatud.

"Me ei hoia enam uksi suletuna põgenikele, kes tahavad Euroopasse minna," ütles anonüümsust palunud ametnik.

Türgis on rohkem kui 3,6 miljonit Süüria sõja eest põgenenud inimest. Reutersi kohaselt eeldavad Türgi võimud, et pagulasi tuleb suurel hulgal veelgi juurde inimeste näol, kes põgenevad ägeneva sõjategevuse eest Idlibi provintsist.

Praegustel andmetel on juba peaaegu 300 migranti, sealjuures süürlasi, saabunud Edirne provintsi Kreeka piiril, eesmärgiga pääseda Euroopa Liidu territooriumile, teatas uudisteagentuur DHA.

Veel üks grupp migrante on jõudnud Lääne-Türgis Canakkales Ayvaciki rannikule, kust tahetakse paatides minna edasi Kreeka Lesbose saarele.

EL ootab Türgilt rändeleppe täitmist

Euroopa Liit ootab Türgilt rändeleppe tingimuste täitmist ja Süüriast tuleva põgenikevoo piiramist ka pärast ohtlikku sõjalise vastasseisu teravnemist, ütles Euroopa Komisjoni pressiesindaja Peter Stano reedel.

Stano sõnul ei ole Türgi Brüsselit leppe muutmisest ametlikult teavitanud, ehkki on tulnud teated, et Türgi võimud on "avanud piiriväravad" Euroopasse minna soovivatele Süüria põgenikele.

EL püüab toimuvas selgusele jõuda, kuid eeldab, et Türgi peab kinni rändeleppega endale võetud kohustustest, sõnas ta.

Kreeka: ühtegi ebaseaduslikku sisenemist riiki ei tolereerita

Kreeka ei luba ühtegi ebaseaduslikku sisenemist riiki, ütles peaminister Kyriakos Mitsotakis ajal, mil Kreeka-Türgi piirile on kogunemas sadu asüülitaotlejaid.

"Märkimisväärne hulk migrante ja põgenikke on kogunenud suurtes rühmades Kreeka-Türgi maapiirila ja on püüdnud ebaseaduslikult riiki siseneda," ütles Mitsotakis Twitteri säutsus.

"Ma tahan olla selgesõnaline: ühtegi ebaseaduslikku sisenemist Kreekasse ei tolereerita. Me suurendame meie piiri julgeolekut," rõhutas ta.

Kreeka piirivalve tõkestas reedel sadade mingrantide riiki sisenemise, teatas politsei mõni tund pärast Türgi teadet, et ta ei takista enam Euroopasse minna soovivaid põgenikke.

Kreeka kindralstaabi ülem ja politseiminister saadeti piirile ning valitsus teatas, et on tugevdanud valvsust piiril maksimaalse võimaliku määrani.

Türgi 33 sõjaväelast hukkus õhurünnakus

Türgi lubas ööl vastu reedet kättemaksu õhurünnaku eest Süürias, milles sai surma 33 nende sõjaväelast, edastasid meediakanalid. Veel 36 haavata saanud sõjaväelast toimetati kodumaale haiglasse. Türgi võimud süüdistasid õhurünnaku korraldamises Süüria režiimivägesid.

Türgi presidendi kommunikatsioonijuht Fahrettin Altun kutsus rahvusvahelist kogukonda ühtlasi üles täitma oma kohustusi.

"Me kutsume rahvusvahelist kogukonda oma kohustusi täitma," sõnas Altun.

Ametnik kirjutas Twitteris, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi väed viivad Idlibis läbi etnilist puhastust. "Need inimesed üritavad põgeneda Türki ja Euroopasse. Me võõrustame juba peaaegu nelja miljonit pagulast, meil ei ole piisavalt majutusvõimalusi ja ressursse, et veel miljonil siseneda lasta."

Euroopa Liit ja Türgi sõlmisid kokkuleppe põgenike takistamise kohta pärast 2015. aasta rekordilist rahvarännet Euroopasse.