"Viimased sündmused Idlibis on Türgi agressiooniakt iseseisva riigi vastu, Süüria sisside, terrorirühmade jõhker toetamine," ütles Švõtkin.

"Venemaa mõistab Türgi tegevuse hukka ja toetab Süüria seaduslikult valitud Bashar al-Assadi valitsuse tegevust," lisas rahvasaadik.

"Me töötame võitluse osas sisside ja terroristidega samamoodi plaanipäraselt koos Assadiga," kinnitas ta.

"Antud juhul on NATO sekkumine sellesse tülli lubamatu ja seda ei juhtu, sest Türgi ei ole riik, mida rünnataks, see on ise agressor võõra iseseisva riigi, Süüria alal," ütles Švõtkin.

Moskva: Türgi lootus NATO kaitsele on alusetu

Türgi suuroperatsioon Idlibis lõppeb tema jaoks nukralt, NATO ei sekku sellesse, ütles Vene föderatsiooninõukogu väliskomisjoni aseesimees Vladimir Džabarov.

"Loodan, et asi selleni (täiemahulise lahingutegevuseni) ikkagi ei jõua, sest ükskõik milline suur sõda selles piirkonnas lõppeb kurvalt kõigi, sh Türgi jaoks. Türgi ei tegutse oma, vaid välisriigi alal. Seepärast on tema lootus NATO kaitsele minu arvates alusetu," ütles Džabarov reedel Interfaxile. Ta selgitas, et NATO kaitseb oma liikmeid vaid juhul, kui tekib oht nende ala terviklikkusele.

"Peavad algama läbirääkimised. Kui türklased panustavad sõjajõule, on see väga halb mõte, sest seda sõda on väga keeruline võita. Süüria ei ole üksi, tal on araabia maailmas palju liitlasi, kes teda toetavad," märkis senaator.

Meedia: Türgi võib Idlibi sündmuste pärast sulgeda Bosporuse

Türgi võib vastuseks Idlibi olukorra teravnemisele kaaluda Bosporuse ja Dardanellide sulgemist sõjalaevadele, samuti lükata edasi Vene raketisüsteemide S-400 kohalepaigutamise, edastas Türgi meedia.

Nende teadete kohaselt võidakse langetada otsus väinade sulgemiseks 1936. aasta Montreux' konventsiooni 20. ja 21. artikli alusel, mis annavad Ankarale sellise õiguse, kui Türgi tunneb end olevat vahetus sõjaohus.

Lisaks võib Türgi lükata edasi aprilliks kavandatud Vene raketisüsteemide S-400 kohalepaigutamise, märkis Türgi meedia. Interfax palus neile teadetele kommentaari Türgi Moskva saatkonnalt, kuid ei ole veel vastust saanud.

Kaks tiibrakettidega relvastatud Vene sõjalaeva läbisid reedel siiski Bosporuse väina teel Vahemerele pärast seda, kui Süürias hukkus õhurünnakus 33 Türgi sõdurit.

Laevad Admiral Makarov ja Admiral Grigorovitš olid väljunud Krimmi poolsaarel asuvast Sevastopoli sadamast ning läbisid Bosporuse ja seejärel Dardanellide väina, ütles Vene sõjaväe pressiesindaja.

"Fregatid Admiral Makarov ja Admiral Grigorovitš, mis on relvastatud ülitäpsete Kalibr-NK raketisüsteemidega, viivad läbi plaanipärast transiiti Sevastopolist," ütles laevastiku pressiesindaja Aleksei Ruljov.

Ta ei täpsustanud, kuhu täpselt sõjalaevad teel on, kuid Bosporust läbivad Vene mereväe alused suunduvad tavaliselt toetama Vene sõjaoperatsiooni Süürias.