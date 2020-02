Loode-Süürias on kolme kuuga pagenud lahingute eest 900 000 inimest

"Kriis Süüria loodeosas on jõudnud kohutavale uuele tasemele," ütles ÜRO humanitaarabi juht Mark Lowcock.

Ta ütles, et paljud naised ja lapsed on olnud sunnitud magama lageda taeva all külma käes, kuna põgenikelaagrid on inimestest tulvil. Imikud ja väiksed lapsed on külma tõttu ka surnud.

Idlibi provintsis ja sellega külgnevatel Aleppo provintsi aladel elab umbes kolm miljonit inimest, neist pooled on saabunud riigi teistest piirkondadest sisepõgenikena.

EL-i Süüria-sanktsioonide nimekiri pikenes

Euroopa Liit otsustas esmaspäeval lisada Süüria valitsuse ja selle pooldajate vastaste sanktsioonide nimekirja veel kaheksa ärimeest ja kaks organisatsiooni.

"Sanktsioonidenimekiri kätkeb 277 inimest ja 71 organisatsiooni, keda ei lubata Euroopa Liitu ja kelle varad siin külmutatakse," seisis Brüsselis koostatud kommünikees.

Selles märgitakse, et EL-i sanktsioonid puudutavad ka naftakaubandust, teatavaid investeeringuid, Süüria keskpanga varade külmutamist, mõningate seadmete ja tehnoloogia eksporti.

Brüsseli sõnul on nimekirja arvatute tegevus toonud vahetut kasu Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimile, seal hulgas tänu projektidele, mis asuvad põgenikelt võõrandatud aladel.

Esimesed Süüria valitsuse vastsed sanktsioonid kehtestati 2011. aastal. Neid pikendatakse ja vaadatakse üle iga aasta.

Trump ärgitas Venemaad lõpetama Süüria metsikuste toetamist

USA president Donald Trump kutsus pühapäeval Venemaad üles lõpetama oma toetust Süüria režiimi metsikustele, teatas Valge Maja.

Telefonivestluses Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga väljendas Trump "muret vägivalla pärast Süüria Idlibi piirkonnas ja .... edastas Ühendriikide soovi, et Venemaa lõpetaks Assadi režiimi metsikuste toetamise".

President Bashar al-Assadi väed, mis on pealetungil mässuliste viimasele kantsile riigi loodeprovintsis Idlibis, liikusid pühapäeval veelgi edasi.