NATO nõukogu pidas Türgi üleskutsel erakorralisi kõnelusi, kuivõrd Türgi sõdurite hukkumine õhulöögis on viinud pinged regioonis ohtlikult kõrgele.

Liitlased lubasid jätkata juba olemasolevate Türgi õhutõrjesüsteemide tugevdamiseks mõeldud meetmetega, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg, kuid ei lubanud midagi peale üldsõnalise toe.

"NATO liitlased pakuvad Türgile täna tuge. Me täiendame nende õhutõrjet, meie AWACS lennuk aitab patrullida taevast ja meil on ka sadamavisiidid ja muud toe pakkumise viisid," lausus ta.

"Aga liitlased uurivad pidevalt, mida rohkemat nad saavad Türgi edasiseks toetamiseks teha," ütles Stoltenberg.

Türgi presidendi pressiesindaja tegi üleskutse luua Idlibi kohale tsiviilelanikke kaitsmiseks lennukeelutsoon.

Süüria režiimiväed on alustanud koos Venemaa õhujõududega pealetungi mässuliste viimasele kantsile Idlibis. Pealetung on sundinud pagema pea miljon inimest.

Stoltenberg mõistis Damaskuse ja Moskva tegevuse hukka ja ärgitas neid vägivalda lõpetama.

Idlibis on režiimivägede pealetungis sel kuul hukkunud kokku 53 Türgi sõdurit.

Luksemburgi välisminister: NATO ei tohiks Süüriasse sekkuda

NATO ei tohiks sekkuda olukorda Süüria Idlibi provintsis ja reedesel nõupidamisel tõenäoliselt ei otsustata artikkel 5 käiku lasta, ütles Luksemburgi välisminister Jean Asselborn reedel.

"Ma arvan, et ainus asi, mida NATO raames teha saab, on öelda, et see ei ole NATO asi seda probleemi lahendada," ütles Asselborn hiljutise vägivalla kohta Idlibis pärast kohtumist oma Vene ametivenna Sergei Lavroviga.

"Türgil on täielik õigus taotleda abi artikkel 4 alusel, kuid mitte artikkel 5 alusel, sest see tähendaks, et NATO väed sekkuksid Süüriasse ja sõdiksid Süüria valitsusega ja te peate mõistma, mis tagajärgi see tuua võib. Ma ei usu, et see loogiline oleks. Ma loodan, et me ei tee seda otsust," ütles Asselborn.

"Me loodame, et dialoog (Venemaa) presidendi (Vladimir) Putini ja (Türgi) presidendi (Recep Tayyip) Erdogani vahel toob lahenduse ja ma olen kindel, et Venemaa annab endast kõik selle sõjaoperatsiooni lõpetamiseks," lisas ta.

"Türgi ei taotlenud NATO luba selleks sõjaväe operatsiooniks Süürias," märkis Asselborn.

Brüssel: Borrell konsulteerib reedel Lavroviga Süüria küsimustes

Euroopa Liidu välisteenistuse juht Josep Borrell konsulteerib Süüria olukorra küsimustes paljude riikide kõrgete ametnike, teiste seas Vene välisministri Sergei Lavroviga, ütles Borrelli pressiesindaja Peter Stano.

"Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (Josep Borrell) ja välisminister (Sergei Lavrov) võtsid juba varem Süüria osas ühendust, see juhtub nii ka täna," vastas pressisekretär asjaomasele küsimusele.

Tema sõnutsi on Süüria EL-i jaoks "pideva ärevuse allikas". Ta meenutas sellega seoses Borrelli reedest üleskutset peatada viivitamatult pingete kruvimine Süüria Idlibi provintsis ja võimaldada humanitaarligipääs sinna.

"Humanitaarosas on seal olukord katastroofiline. Kannatab tohutu hulk inimesi ja muidugi ei saa me käed rüpes istuda, mõeldes, et nende kannatused võivad veelgi süveneda. Sel põhjusel palusime pooltel lõpetada lahingkokkupõrked, sest need süvendavad veelgi tsiviilelanikkonna kannatusi," märkis Stano.

Ta ütles, et Borrel peab neljapäeva õhtust pidevat sidet oma välispartneritega ja teeb diplomaatilisi pingutusi, et tuvastada, kuidas Euroopa Liit saaks pingeid leevendada.