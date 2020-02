Haridus- ja teadusministeerium (HTM) edastas terviseameti soovitused koolidele ja lasteaedadel ning soovitab nende jaoks välja töötatud juhiseid koroonaviiruse leviku piiramiseks järgida. See tähendab, et haiguskolde piirkonnast reisilt tulnud lapsed peaksid ennetava meetmena kaheks nädalaks koju jääma, kuid õppetöö korraldamiseks tuleks kooliga ühendust võtta.

Ministeerium edastas terviseameti koostatud soovitused haridusasutuste juhtidele ja partneritele ning soovitab haridusasutustel neist juhinduda.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab terviseamet teavitada lapsevanemaid, kes käisid koolivaheajal viiruse suurema levikuga paikades reisil. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.

Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palub ministeerium ka õppeasutust teavitada, et saada täpsemad juhised õppetöö korraldamiseks kodus.

Ministeerium kutsub koole ja lasteaedu üles jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides terviseameti soovitusi. Kool peaks hindama hindab koos pidaja ehk kohaliku omavalitsusega, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutsema põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 alusel, mis näeb ette hädaolukorra plaani väljatöötamise ja tegutsemise vastavalt sellele.

Haridusministeerium lisas, et praegu ei nõua olukord haridusasutustes erakorralisi meetmeid, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, tuleks pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele. Olukorda jälgitakse koostöös haridusametiga ja vajadusel edastab minimsteerium haridusasutustele täiendavaid juhiseid.

Koolide juhiseid ei pea ootama jääma

See tähendab, et lapsevanemad ei pea jääma ootele, kas kool saadab kujunenud olukorra kohta eraldi juhised, mis annavad loa haiguspiirkonnast tulnud lapsel kaks nädalat kodunt töötada, vaid see õigus on ministeeriumi ja terviseameti suunistega ennetava meetmena juba antud, mis tuleks järgida.

Siiski on paljud koolid ja lasteaiad ka omal initsiatiivil juba terviseameti soovitusi lapsevanematega jaganud.

Näiteks Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi saatis e-kooli funktsiooni täitva Stuudiumi kaudu lapsevanematele soovituse õpilastel ja töötajatel, kes koolivaheajal Itaaliat, Kanaari saari, Hiinat või teisi Aasia riike külastasid, õppida ja töötada kaks nädalat pärast reisilt naasmist kodus. Sellest palub ta teavitada nii kooli kui ka klassijuhatajat eraldi sõnumiga. Õppeülesandeid saavad koju jäävad õpilased Stuudiumi vahendusel.

Analoogse teavituse saatis lapsevanematele ka Tallinnas asuva Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Henrik Salum, kes alustas oma pöördumist tõdemusega, et paljud mures lapsevanemad on ta poole juhiste saamiseks juba pöördunud.

Ka Salum palub vanematel lähtuda terviseameti soovitustest ning teavitada puudumisest klassijuhatajat. Üksiti tuletab ta meelde vajadust viirustehooajal eriti hoolsalt käsi pesta.

Sama teed on läinud veel mitmed koolid ja lasteaiad, kes lapsevanemaid juhendavad, millistest regioonidest naastes tuleks kaks nädalat kodurežiimil veeta, vastavalt terviseameti juhistele.