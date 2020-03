Kaljurand: europarlament reageerib koroonameetmetega üle

Euroopa Parlamendi (EP) otsus sulgeda parlamendihoone uksed külastajatele ning sulgeda ka EP esindused liikmesriikides, sealhulgas Tallinnas, on üle pingutatud, leiab eestlasest saadik Marina Kaljurand. Eesti saadik avaldas ka imestust, et miks tehakse siiski erandeid, näiteks keskkonnaaktivist Greta Thunbergile.

Kaljurand (SDE) kirjutas sotsiaalmeedias, et Euroopa Parlamendi president David Sassoli teatavaks oma otsuse, millega suleti Euroopa Parlamendi uksed kõigile külastajatele. Parlamendihoonesse on lubatud ainult saadikud ja töötajad.

"Mida see tegelikult tähendab? Täna oli postkast umbes teadetest ürituste ärajäämise kohta. Parlament jätkab oma tavapärast tööd fraktsioonides ja komisjonides, aga ühtegi külalist arutelude juurde ei lubata. Samuti jäävad ära külalisgruppide külastused, kõik avalikud üritused ning parlamendiliikmete visiidid välismaale," kirjutas Kaljurand.

Eesti eurosaadik avaldas arvamust, et selliste meetmetega reageerib Euroopa Parlament üle, kuigi nakatumise risk on parlamendis kindlasti olemas ja ilmselt ka suurem, kui mõnes teises asutuses.

"Saavad ju Euroopa Parlamendis kokku saadikud kogu Euroopast, kes reisivad iga nädal Brüsseli ja koduriigi vahel ja seeläbi võivad ka viirust (kiiremini, kaugemale ja suuremal hulgal) levitada. Samas ei näe president probleemi selles, et järgmisel nädalal reisib umbes 3000-line seltskond (705 Euroopa Parlamendi saadikut + abid, assistendid, töötajad) Strasbourgi. Reisitakse koduriigist või Brüsselist: kes lennukiga, kes bussi, auto või rongiga. Milleks on seda vaja?"

Kaljurand märgib, et kui EP president hindab koroonaviiruse leviku võimalust nii suureks, et suleb parlamendi uksed Brüsselis, siis tuleks ka piirata EP seltskonna mõttetut sõitmist Strasbourgi ja tagasi. Seda enam, et Prantsusmaa otsustas piirata massiüritusi ning sulges isegi Louvre'i uksed.

Arusaamatuks peab Kaljurand ka otsust, millega suleti EP esindused liikmesriikides, sealhulgas ka Tallinnas.

"Seda ohtu ei peaks ju hindama Brüsseli järgi, vaid iga konkreetse riigi järgi. Nii ongi Tallinnas tekkinud veider olukord, kus lasteiad, koolid ja kõik teised asutused töötavad, aga EP esindus on suletud. Arusaamatu."

Kaljurand avaldas ka imestust, miks mõned külalised siiski pääsevad EP majja, nende seas näiteks keskkonnaaktivist Greta Thunberg, kes osaleb keskonnakomisjon istungil. Kui reeglid kehtestatakse, siis peaks need kehtima kõigile võrdselt, leiab Kaljurand.

Madison peab meetmeid õigeks

Seevastu teine Eesti saadik europarlamendis Jaak Madison (EKRE) leidis, et tema toetab Sassoli otsuset keelata määramata ajaks parlamenti tulla külalistel, korraldada üritusi ja mitte teha komisjonides väliskülaliste kuulamisi.

"Otsusega olen ma päri - parem võtta asja ettevaatlikumalt, kuna igapäevaselt käib muidu parlamendis tuhandeid külastajaid väljastpoolt."

Kuid Sarnaselt Kaljurannale avaldas ka Madison imestust, miks tehti erand keskkonnaaktivist Greta Thunbergile.

"Homseks oli muidu planeeritud keskkonnakomisjoni üritus, kus külaliseks oodati ei kedagi muud, kui kliimatüdruk Greta Thunbergi. Kui muidu on tulnud massiliselt e-maile meie parlamendilisti ärajäävate ürituste kohta, siis keskkonnakomisjon saatis umbes tund tagasi kirja, et homne üritus toimub! Seega, kui kõik üritused on tühistatud ja keelatud väliskülaliste sissetulek parlamenti, siis Gretakene on erand. Miks? Ei tea. Kahepalgelisus. See tekitas aga meililistis tormi, kus vast kõikide poliitgruppide liikmed näitasid rahulolematust sellise topeltstandardi pärast."

Madisoni sõnul kirjutas ta Euroopa Parlamendi president Sassolile kirja, et selline silmakirjalikkus on vastuvõetamatu.