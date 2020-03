"Viimastele raportitele tuginedes on koroonaviiruse COVID-19 suremusprotsent kuskil 0,1 ja ühe protsendi vahepeal," ütles neljapäeval USA asetervishoiuminister Brett Giroir.

USA president Donald Trump oli varem kritiseerinud erinevaid hinnanguid viiruse suremusprotsendi osas öeldes, et need põhinevad pigem oletustel.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas pühapäeval, et viirus näib eriti rängalt tabavat enam kui 60-aastaseid ja muudest haigustest nõrgestatud inimesi.

WHO märkis,et enamikul COVID-19-ga nakatunud inimestest ilmnevad vaid kerged sümptomid, samas kui umbes 14 protsenti põevad raskemaid haigusi, nagu näiteks kopsupõletik. Kriitiliselt haigestub umbes viis protsenti. Suremuseks hindas WHO kaks kuni viis protsenti.

Hooajalise gripi suremus on küll vaid 0,1 protsenti, kuid see on väga nakkav ning nõuab igal aastal kogu maailmas kuni 400 000 inimese elu.

Teiste koroonaviiruse tüvede nagu SARS-i ja MERS-i suremus oli vastavalt 9,5 ja 34,5 protsenti.

Trumpi jutt Fox Newsi saates sai palju vastukaja

Kolmapäeva õhtul võttis Trump koroonaviiruse teemal sõna telekanalis Fox News oma lemmiksaatejuhtide hulka kuuluva Sean Hannity saates. Seal väljendas ta kahtlust Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangu kohta ning tegi avaldusi, mis olid vastuolus tema enda administratsiooni tervishoiuametnike varasemate kommentaaridega, vahendas Politico.

Eriti ei meeldinud Trumpile see, et WHO arvates on COVID-19 ülemaailmne suremusprotsent 3,4 protsenti, mis omakorda tähendaks, et tegu on tavagripist oluliselt ohtlikuma viirusega.

"Ma arvan, et 3,4 protsenti on tõeliselt vale number. Ja see on küll minu kõhutunne, kuid lähtub paljudest vestlustest inimestega, kes sellega tegelevad. Sest paljud inimesed saavad selle [nakkuse] ja see on väga leebe. Neil hakkab väga kiiresti parem. Nad ei kohtu isegi arstiga. Nad isegi ei helista arstile," rääkis USA president.

"Sa ei kuule nendest inimestest midagi. Seega ei saa sa neid inimesi asetada üldise elanikkonna kategooriasse, kui jutt käib sellest koroonagripist või -viirusest. Sa ei saa seda lihtsalt teha. Seega, kui meil on tuhandeid või sadu tuhandeid inimesi, kellel hakkab parem ainult sellest, et nad rahulikult istuvad või lähevad isegi tööle - mõni neist läheb tööle, kuid neil hakkab parem," jätkas Trump.

"Kui sul on surmajuhtum - nagu oli Washingtoni osariigis, nagu oli Californias, vist oli ka New Yorgis, siis äkki ongi tunne, et on nagu kolm või neli protesti, mis on väga suur number võrreldes osaga ühest protsendist," lisas president. (Kuigi New Yorgis oli sel hetkel 11 nakatumist, siis ühtegi surmajuhtumit ei olnud - Toim.)

"Kuid jällegi, nad ei tea lihtsaid juhtumeid, sest lihtsad juhtumid ei lähe haiglasse. Paljudel juhtudel ei anna nad endast arstidele või haiglatele teada," väitis Trump. "Seega ma arvan, et see number on väga suur. Isiklikult ma arvan, et see number on oluliselt alla ühe protsendi."

Neljapäeva hommikul kritiseeris Trump nimetatud intervjuu kajastamist mitmel pool meedias ja kinnitas, et pole kunagi öelnud, et inimesed, kes tunnevad end haigena, peaksid tööle minema.

"See on veel võltsuudiseid ja desinformatsiooni, mida demokraadid levitavad, eriti MSDNC," kirjutas ta Twitteris.

Trumpi kriitikud on juhtinud tähelepanu sellele, et asetervishoiuminister Giroiri avaldus koroonaviiruse suremusprotsendi teemal järgnes Trumpi vastuolulisele intervjuule.

USA kongress kiitis heaks erirahastuse koroonaviiruse kriisiga seoses

USA kongress kiitis neljapäeval heaks erirahastuse uue koroonaviiruse kriisiga tegelemiseks, teatasid võimuesindajad.

Koroonaviiruse haiguspuhangu mõjude ohjeldamiseks suunatakse 8,3 miljardit USA dollarit.

Ühendriikides on uude koroonaviirusesse surnud 11 inimest ja 14 osariiki on teatanud nakatumiste avastamisest.

Senat andis raha suunamisele heakskiidu neljapäeval. Päev varem oli selle poolt hääletanud esindajatekoda. President Donald Trump allkirjastab eelnõu eeldatavasti lähiajal.

"Valitsuse suurim vastutus on hoida ameeriklased turvalisena," ütles esindajatekoja rahaeralduskomitee esimees Nita Lowey ja lisas, et see samm aitab ameerika rahvast kaitsta surmava ja üha laieneva puhangu eest.

Üle kolme miljardi dollari eraldatakse teadusuuringuteks ja vaktsiinide väljatöötamiseks, ravimite ostmiseks ja diagnostika testideks, seal hulgas 300 miljonit valitsuse jaoks, et osta selliseid ravimeid tootjatelt "õiglase ja mõistliku hinnaga" ja jagada neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Üle kahe miljardi dollari eraldatakse föderaal- ja osariikide valitsuste ning kohalike omavalitsuste toetamiseks, et valmistuda ja reageerida koroonaviiruse ohule.

Veel 1,3 miljardit kasutatakse teiste riikide abistamiseks võitluses koroonaviirusega.

Ligi miljard dollarit eraldatakse meditsiinivarustuse soetamiseks ja teisteks ettevalmistusteks.

Hiinas ohvreid üle 3000

Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 3042 inimeseni, teatasid reedel võimuesindajad. Kokku on riigis nakatunud rohkem kui 80 500 inimest.

Itaalia teatas neljapäeval 41 uuest surmajuhtumist koroonaviiruse tagajärjel, veebruaris riigis vallandunud puhangu algusest saadik on surnud 148 inimest. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas neljapäeval veel kolmest surmast seoses uue koroonaviirusega, tõstes ohvrite arvu seitsmeni.

Iraan teatas neljapäeval 15 koroonaviirusega seotud uuest surmajuhtumist, mis tõstab surnute arvu riigis 107 inimeseni.

Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas neljapäeval veel kolmest surmast seoses uue koroonaviirusega, tõstes ohvrite arvu seitsmeni.

Teatati ka 138 uuest haigestumisest, mis on seni suurim päevane juhtumite kasv Prantsusmaal. Kokku on riigis teatatud 423 koroonaviiruse juhtumist.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäeval, et hulk riike ei rakenda piisavalt meetmeid, et piirata surmava uue koroonaviiruse levikut.