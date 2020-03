"Mis täpselt on ettepanekud, mida EL-i välisministrid arutavad, ei tea, aga põhimõttelist on siin ilmselt vähem kui pragmaatilist," ütles Mikser intervjuus Liisu Lassile. "Ministritele on sisepoliitilisest vaatevinklist oluline, et suuri põgenike numbreid Euroopasse ei jõuaks."

"Ilmselt 2015. aasta [Euroopa rändekriis] pole kordumas, samas piisab täna ka palju vähemast, et ajada kogu Euroopa viimase ihukarvani pingesse," lisas Mikser.

Mikser tõdes, et Euroopal valmidust tugevamalt Süüria kriisi lahendamisse panustada ei ole ja ei ole ka sellist võimekust.

"Üksnes sõnumitega suurt muutust sellese ei too," nentis ta.

Edasine sõltub Mikseri hinnangul sellest, milline on olukord Idlibis, kus Türgi kaitseb Assadi režiimi pealetungi vastu viimaseid mässulisi. "Türgi ootab oma NATO liitlaste ja Euroopa toetust, mida nad seni näinud ei ole. Ka see konflikt on väga mitmetahuline."

Mikser lisas, et samas pole kõik Kreeka piiril olevad migrandid Süüria päritolu, ka pole neil otsest seost Idlibi humanitaarkriisiga.

"Euroopa Liit on toetanud põgenike olukorra leevendamist päris arvestatava rahaga viimaste aastate jooksul," ütles Mikser lahendustest rääkides. "Ja Euroopa võib olla valmis ka rohkem maksma."

Euroopa Liidu välisministrid arutavad reedel Zagrebis mitteametlikul kohtumisel strateegilist suhtlust Türgiga, aga ka ühise välis- ja julgeolekupoliitika tõhustamist.

Euroopa Liidu siseministrid rõhutasid kolmapäeval, et 27-liikmeline ühendus tõrjub jõuliselt Türgi püüdeid kasutada migrante poliitilistel eesmärkidel, ning kinnitasid toetust Kreeka jõupingutustele kaitsta oma piire. Ministrid ütlesid Brüsselis heaks kiidetud avalduses, et olukord EL-i välispiiridel ei ole vastuvõetav.

Türgi valitsus tõrjus varem kolmapäeval väiteid, et ta kasutab migrantide lainega ähvardamist väljapressimiseks.

Ankara tahab, et Brüssel toetaks rohkem Süüriast tulnud 3,7 miljonit põgenikku ja Türgi üha intensiivsemat vastasseisu Damaskuse režiimiga.

EL-i ministrid aga rõhutasid, et Türgi peab kinni pidama senisest kokkuleppest, millega Ankara nõustus ära hoidma põgenike ja migrantide liikumise Kreekasse.