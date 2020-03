Euroapteek on asunud apteegireformi eelõhtul massiliselt uusi apteegiettevõtteid asutama, kõigi juhatajaks on määratud apteegiketi enda jurist. Edaspidi ilmselt vormistatakse enamusosalused Euroapteegi seniste proviisorite nimele. Euroapteegi juhi hinnangul on tankistproviisori termini kasutamine selle tegevuse kirjeldamiseks halvustav.

Euroapteek on asutanud kümmekond uut ettevõtet, mille nimedeks on eriliselt pead vaevamata pandud Pharmafive, Pharmasix OÜ, Pharmaseven OÜ jne kuni Pharmafifteen OÜ-ni välja. Kõigi nende juhatuse liikmeks on määratud Euroapteegi jurist Ene Solovjev ja kõik need ettevõtted on asutatud Tallinnasse aadressile Akadeemia tee 45, kuhu on registreeritud ka Euroapteegi kett. Kõigi ettevõtete tegelik kasusaaja on Leedu firma UAB Euroapotheca ehk Euroapteegi keti pidaja.

Euroapteek ei saa 1. aprillist enam apteeke Eestis pidada, sest jõustuv apteegireform seda ei võimalda. Seega räägib see käekiri ilmselt plaanist asutada Euroapteegi kontrollitud "proviisoriapteegid", kus enamusosalus mingil hetkel oma apteegiketi proviisorile ümber vormistatakse, ent kontroll jääb juhatuse liikme ja vähemusosaluse kaudu ikka emafirma kätte. Seda on nimetatud ka tankistproviisorite kasutamiseks.

Euroapteegi juht Oksana Kostogriz selle termini kasutamisega ei nõustu ja nimetab seda solvavaks: "Tankisti nimetus on siin solvav ja pahatahtlik. Igaüks, kes kas või pealsikaudselt selle mastaapse projekti sisusse süveneb, saab aru, et protsess on oluliselt keerukam, kui eemalt vaadates paistab, ning lihtsaid lahendusi ei ole. Oleme proviisoritega otsustanud, et meile on see mudel sobivaim."

Euroapteek ei piirdu üksnes nende vastasutatud ettevõtetega, vaid neid rajatakse juurde. Kas just iga senise Euroapteegi ketiapteegi asemele uus eraldi ettevõte rajatakse, on veel vara öelda.

"Läbirääkimised käivad ja kindlasti tuleb neid juurde. Täpset arvu ei oska öelda," tunnistab Kostogriz.

Kostogriz nimetab juristi määramist kõigi uute ettevõtete etteotsa tugiisiku kaasamiseks.

"Apteekide üleminek proviisorite omandusse on väga kompleksne ja keerukas protsess. Inimesed, kes pole seni tegutsenud ettevõtjana, peavad omandama terve hulga oskusi ja teadmisi, milleks neil senimaani puudus vajadus, ning seetõttu puudub neil reeglina ka igasugune ettevõtluskogemus," väljendab Kostogriz muret formaalselt oma tulevaste konkurentide pärast. "Ettevõtlusvastustus, äri- ja finantsjuhtimine, raamatupidamine, lepingute haldus jne on ainult mõned teemad, millega proviisorid ehk tulevased omanikud peavad saama hakkama igapäevatöö jätkumise olukorras."

Kostogrizi sõnul on ilmselge, et üleminek proviisoriapteekidele tekitab väga suure administratiivkoormuse nii tulevastele ettevõtjatele kui ka Euroapteegile tervikuna.

"Koos proviisoritega oleme otsustanud, et parim viis selle protsessi läbiviimiseks on teha seda "tugiisiku" kaudu, kes tunneb süvitsi kõiki protsesse ja aitab lahendada juriidilisi ning ettevõtlusalaseid küsimusi," põhjendab ta Euroapteegi juristi Solovjevi määramist kirjade järgi tulevaste proviisoriapteekide juhatusse.

Kas Solovjev jääb kõigi loodavate apteeki pidavate ettevõtete juhatusse ka pärast 1. aprilli, mil üleminek proviisoriapteekidele peab olema lõpuni viidud, on Kostogrizi sõnul võimatu öelda: "Meil on iga apteegiga eraldi kokkulepped. Kõik sõltub inimeste soovidest ja võimekusest. Üldistavat vastust ei ole siin võimalik anda."

Euroapteek on asunud massiliselt uusi apteegiettevõtteid asutama. Autor/allikas: kuvatõmmis registrist

Ravimiametile tuttav skeem

Ravimiametile on Euroapteegi kasutatav skeem tuttav.

"Skeem on sama, mis teistelgi ketiapteekide vastavusse viimisel – tegevusload antakse üle proviisoriomandi nõuetele vastavale äriühingule. Meile on mõned taotlused esitatud. Vajadusel palume nõuetele vastavuse hindamiseks konkurentsiameti hinnangut. Kas nad tegevusloa saavad, seda saab vastata siis, kui kõik andmed ja dokumendid on olemas ning otsus tehtud," kommenteeris ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap.

Sissetöötatud mudel

See pole Euroapteegil esimene kord sellist lähenemist kasutada. ERR kirjutas juba poolteist aastat tagasi, et Euroapteek on asunud massiliselt uusi firmasid asutama, mille kõigi juhatajaks määrati toona advokaat Janno Kuusk advokaadibüroost Sirel & Partnerid. Siis kandsid ettevõtted nimesid PharmaOne OÜ, PharmaTwo OÜ jne. Nüüd asutatud uued ettevõtted jätkasid lihtsalt eelmiste ettevõtete numeratsiooni.

Toonased ettevõtted asutas OÜ Sarmandia, mille tegelik kasusaaja ja täisomanik on Leedu firma OAB Oktopharma ehk Euroapteeki omav ravimite hulgimüügifirma. Nüüdseks on Euroapteegi 2018. aastal asutatud ettevõtted proviisoritele ümber vormistatud, OÜ Sarmandia on aga alates tänavu jaanuarist likvideerimisel.

Selline tegevus konkurentsiameti reeglitega vastuolus ei ole, sest frantsiisilepingud on ravimiseadusega lubatud, ehkki sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ei ole sellist skeemitamist ravimiseaduse mõttega kooskõlas olevaks pidanud.