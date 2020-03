Põhja-Itaaliast Eestisse naasnud reisijad on mitmel juhul endaga kaasa toonud koroonaviiruse, mis seal jõudsalt levib, ning välisministeerium ei soovita haiguspuhangu tõttu sinna praegu reisida. Kui neljapäeval kinnitas mitu reisibürood, et nende plaanid on jätkuvalt jõus, siis reedeks enam nii optimistlikud ei olda ning pärastlõunal teatas Novatours, et kolm järgmist kavas olnud reisi jäävad ära.

Veel reede hommikul pakkus Novatours oma kodulehel Põhja-Itaalia reise üle 50-protsendilise allahindlusega. Näiteks sel laupäeval algama pidanud nädalane suusareis Bergamosse maksnuks varasema 775 euro asemel 325 eurot ning 14. märtsil algavale reisile oli sooduspakkumisi lausa ridamisi.

Reede pärastlõunal teatas aga reisifirma, et peatab 7., 14. ja 21. märtsi reisid Bergamosse, sest Eestis kasvab koroonaviiruste juhtumite hulk ning oluline osa haigestunutest on tulnud tagasi lennujaamast, kuhu ja kust ka Novatours oma Itaalia lende teeb.

"Kliendid, kes on hetkel Itaalia Alpides puhkamas, toome tagasi plaanipärase lennuga 7. märtsil," lisas ettevõtte turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg.

Novatoursi kliendid, kellel on broneeritud pakettreis või lennupilet Itaaliasse neil kolmel kuupäeval, saavad valida mõne teise müügisoleva Novatoursi pakettreisi või lennupileti ning alternatiivse võimalusena pakub firma mainitud reiside eest ka broneeringuraha tagasimakset. Selleks peavad kliendid pöörduma oma reisikonsultandi poole.

Riisbergi sõnul ei ole nende teada Novatoursi teenindatavatelt tšarterlendudelt, mis on saabunud Bergamost, seni ühtki koroonaviiruse juhtumit leitud.

Kõik Novatoursi teiste sihtkohtade lennud toimuvad plaanipäraselt.

Ka Germalo reiside kodulehel pakuti reede hommikul väljumisi 14. ja 21. märtsil Itaalia alpides asuvasse Livignosse märkega "supersoodus". Ettevõtte juht Marianne Kaldas ütles ERR-ile, et neil on plaan teha muudatusi, aga rohkem ei saa ta hetkel midagi öelda.

"Otsused tulevad lähiajal," lausus ta. "Oleme kursis, tegeleme asjaga, aga kahjuks ei julge praegu teile midagi enamat öelda."

Eestist viib reiijaid Põhja-Itaaliasse laupäeviti väljuvate lendudega ka Reisiekspert, kuid firma üldnumbrilt ei osatud öelda, kas seekordne väljumine on jõus või mitte.

Tallinna lennujaamas pole lende ära jäetud

Tallinna lennujaama juhatuse liige Einari Bambus ütles, et Põhja-Itaaliast tuleb Tallinnasse lende kolm korda nädalas Ryanairiga, mis lendab liinil Milano-Bergamo-Tallinn teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti. Lisaks toob Bergamost korra nädalas reisijaid Eestisse ka Smartlynx, kes täidab tellimusreise ehk ajutisi lennuliine turismifirmade ostetud suusareisidele.

"Mis puudutab meid ümbritsevaid riike, siis on juba lende peatatud või nende tihedust vähendatud. Tallinnas praegu toimub kõik lennuplaani kohaselt ja midagi pole ära jäetud ega harvemaks võetud, aga ei saa välistada, et sellised meetmed võivad tulla kas või Ryanairi poolt, kes on juba keskpikkade ja lühikeste otste tihedust vähendanud," rääkis ta. "Mul pole viimaseid andmeid, võib-olla on mõni liik ka juba ajutiselt kinni, aga Tallinnas praegu ei ole."

Lennujaama paigaldatud termokaamerate eest ei pea läbi käima kõik reisijad - Bambuse sõnul on nad koos terviseameti ja politsei- ja piirivalveametnikega logistika äbi mõelnud ja esmatähtis on kontrollida riskipiirkondadest saabuvaid ja teistest haiguse levikuks suurema tõenäosusega tulevaid inimesi.

Lennujaama esindaja toonitas, et praegu toimib neil kõik ilusti, lennujaama on välja pandud infomaterjal, kättesaadavad on desinfitseerivad ained ja kohapeal on võimalik vestelda ka terviseameti esindajaga.

"Terminalis on kõik väga rahulik, maskidega inimesi praktiliselt ei näegi," lisas Bambus.

Air Baltic jätab ära 90 lendu

Air Baltic vähendab 23. märtsist koroonaviiruse leviku tõttu oma lennumahtusid neli protsenti, teatas BNS. Lennufirma jätab ära 90 lendu lisaks juba vähendatud lennumahule Riia ja Milano vahel. Muudatus leiab aset perioodil alates 23. märtsist kuni 5. aprillini 2020.

"Kuna me näeme, et lähitulevikus toimuma pidanud reisid on meie klientide poolt pigem edasi lükatud, võtame ette proaktiivsed sammud, et vähendada oma kulusid ja säilitada firma üleüldiseid kõrgeid efektiivsuse näitajaid," ütles Air Balticu vanem asepresident lennuvõrgustiku alal Wolfgang Reuss.

Reisijad, kellel on broneeritud lennupiletid erimeetmetest mõjutatud lennuliinidel, saavad Air Balticult individuaalse informatsiooni ja alternatiivsete reisivõimaluste pakkumised.

Reisijad, kelle reis Milaanosse on mõjutatud Riia - Milaano lennuliini väljumiste vähendamisest ja kelle lend pidi toimuma kuni 31. maini, saavad võimaluse muuta oma reisimise kuupäeva või valida alternatiivne reisi sihtkoht Milaano suhtelises läheduses, milleks on Zürich, Genf, München või Viin.

Kuni 23. märtsini toimuvad Air Balticu lennud Milano ja Verona suunal vastavuses varasema lennuplaaniga.

Viirusekartus mõjutab ka Tallinki laevade täituvust

Tallink Grupi juhatuse liige Piret Mürk Dubout ütles, et nende reise on põhiliselt tühistanud Hiina turistid - nii grupid kui üksikreisijad. Kokku on selliseid tühistamisi aasta algusest olnud umbes paarkümmend tuhat.

"Loomulikult ei ole see meie reisijate koguarvust väga suur arv, pigem väike osa, aga kogu olukord, meedias teavitused, viiruse levik kindlasti mõjutab ka meie lähiringkondade reisijate käitumist," tõdes ta.

Inimesed broneerivad Mürk-Dubout' sõnul praegu oma reise kas viimasel hetkel või lükkavad neid edasi. Üldiselt on Eesti, Läti, Soome ja Rootsi reisijate käitumine umbes 20 protsenti kogu tavamahust väiksem. Edasisi arenguid on aga raske prognoosida, näiteks seda, kuidas ettevõtted tööreise planeerivad. Kampaaniaid reisijate meelitamiseks ettevõte praegu teha ei plaani.

Tallink on ettevõtte esindaja kinnitusel valmis kiiresti reageerima ja laevu puhastatakse tavalisest tihedamini. Reisijatel soovitab Mürk-Dubout vormistada reisi broneerimisel kõhkluste korral endale ka reisitõrkekate, mis annab võimaluse ka üsna vähe enne reisi toimumist see tühistada ja piletiraha tagasi saada. Üle tasuks vaadata ka kõik muud kindlustustooted.

Reedel teatas terviseamet, et viiel 29. veebruaril Itaaliast Bergamo-Riia lennuga naasnud tallinlasel on tuvastatud nakatumine koroonaviirusesse ja kõik nad viibivad kodusel ravil. Kokku on Eestis koroonaviirusesse nakatunud kümme inimest, kõik juhud on olnud sissetoodud.