Itaalia peaminister Giuseppe Conte ütles Twtitteris tehtud avalduses, et allkirjastas kava piirata liikumist suurtel aladel Põhja-Itaalias, sealjuures Milanos ja Veneetsias.

Muuhulgas näeb kava ette, et inimesed ei peaks minema viirusest kõige rohkem räsitud Lombardia maakonda ega sealt ka lahkuma, vahendasid Reuters ja Wall Street Journal.

Seni oli valitsus kehtestanud karantiini ehk punased tsoonid vaid mõnedes Itaalia põhjaosa piirkondades. Lombardias ja veel 11 provintsis üldise liikumise piiramine on sellega võrreldes märkimisväärselt karmim samm. Inimesed Lombardias ja piirnevates provintsides peaksid inimesed täielikult vältima piirkonda sisenemist ja lahkumist.

Karantiini rakendavad politsei, päästeteenistused ja vajadusel ka relvajõud. Karantiini tingumis rikkuvaid inimesi hakkaks ähvardama rahatrahv või ka vanglakaristus.

Märgitud piirkondades, sealhulgas Lombardiaga piirnevates Emilia-Romagnas, Venetos ja Peiontes jäävad koolid suletuks vähemalt 3. aprillini. Kõik muuseumid, spordiasutused ja ujulad on suletud ning kõigi tervishoiutöötajate puhkused on tühistatud.

Laupäeva seisuga oli Itaalias koroonaviirusesse COVID-19 haigestunud vähemalt 5883 inimest. Surmajuhtumeid on 233.

Lisaks sellele, et Lombardia on Itaalia kõige suurema rahvaarvuga maakond, on tegu ka Itaalia tööstuse keskusega ja kõige arenenuma piirkonnaga, mis annab umbes viiendiku riigi SKP-st.