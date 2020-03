Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis ja majandusvolinik Paolo Gentiloni ütlesid Twitteris avaldatud kirjas Itaalia rahandusministrile Roberto Gualtierile, et komisjon on neis küsimustes paindlik.

Brüssel ja Rooma on Itaalia eelarvepoliitika pärast korduvalt tülli läinud, kuid nüüd on riik koroonaviiruse epideemia tõttu silmitsi erakorraliste kulutustega.

"Iga ühekordne eelarvekulutus, mis on seotud puhangule reageerimisega, jääb välja strukturaalse eelarvetasakaalu arvutustest ja seda ei võeta arvesse, kui hinnatakse vastavust eelarve eesmärkidele kehtivate reeglite alusel," kirjutasid nad.

"Me tahame rõhutada, et meie eelarvereeglite raamistik pakub paindlikkust, et tulla toime ebatavaliste sündmustega, mis on valitsusest sõltumatud," lisasid nad.

"Komisjon peab silmas liikmesriikide vajadust võtta erakorralisi meetmeid oma kodanike heaolu kaitsmiseks ja koroonaviiruse puhangust tingitud negatiivsete majandusmõjude leevendamiseks," öeldi kirjas.

Itaalia on 4636 juhtumi ja 197 surmaga epideemiast enim mõjutatud Euroopa riik.

Neljapäeval teatas Itaalia 7,5 miljardi eurosest paketist epideemiaga tegelemiseks.

See tähendab, et Itaalia riigieelarve puudujäägiks kujuneb tänavu 2,5 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP), varem prognoositud 2,2 protsendi asemel.

Itaalia valitsus rõhutas, et on pühendunud puudujäägi vähendamisele 1,8 protsendile SKP-st järgmiseks aastaks ja 1,4 protsendile 2022. aastaks.