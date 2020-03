Hansson: Eesti on võimalikuks kriisiks seekord paremini valmis

Hanssoni sõnul on praegu Eesti pluss olnud see, et meie stardipositsioon on olnud äärmiselt tugev, arvestades nii neljaprotsendist majanduskasvu, aga ka tööjõupuudust või palgasurvet.

"2008. aastal oli Eesti majandus täielikult tasakaalust väljas ja nüüd me pigem näeme, et ta on mõõdukalt ülekuumenemas. Mingi pehme aeglustumine on seeditav," ütles Hansson praeguse olukorra kohta.

Ta nentis, et üksikutel ettevõtetel võib koroonaviiruse levikust tingitud raskuste tõttu olukord väga keeruliseks minna, aga majanduses tervikuna on ka teisi harusid, mis väga palju seda šokki ei tunne.

"Aga see on teistsugune kriis või šokk, mis tuleb sellest tervishoiusektorist ja mitte enam pankadest."

Ühtlasi peaks Eesti Hanssoni sõnul olema valmis olukorraks, kus koroonaviiruse levikust tekkiv majanduskriis kujuneb pikemaks kui vaid paar kvartalit.

Hansson pidas väga rõõmustavaks, et eelmisel nädalal moodustas valitsus töögrupi, mis hakkab analüüsima koroonaviiruse mõju majandusele ning töötab välja leevendavad meetmed võimaliku majanduskriisi tarvis.

"Kuna me oleme aastate jooksul ajanud vastutustundlikku eelarvepoliitikat, me teame vähemalt, et mingid puhvrid on olemas, mida mõnel teisel riigil võib-olla ei ole," ütles endine Eesti Panga president.