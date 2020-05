Coop Pank korraldab 28. mail aktsionäride korralise üldkoosoleku, mille ühe päevakorrapunktina valitakse panga nõukogu uued liikmed.

Panga juhatus ja nõukogu on teinud ettepaneku valida Coop Panga nõukogu uuteks liikmeteks Alo Ivask, Ardo Illar Hansson, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus. Kõigi volitused kestaksid kolm aaastat. Hanssoni puhul on eraldi täpsustatud, et tema volitused algaksid 8. juunil 2020, teiste volitused alates otsuse vastuvõtmisest.

Hansson oli aastatel 2012–2019 Eesti Panga president, tema volitused lõppesid 7. juunil 2019.