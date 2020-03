WHO: uue koroonaviiruse pandeemia oht on nüüd väga reaalne

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas esmaspäeval, et nüüd eksisteerib väga reaalne oht, et uue koroonaviiruse puhang võib muutuda pandeemiaks.

WHO rõhutas samas, et viiruse levikut on endiselt võimalik kontrolli all hoida.

"Pandeemia oht on muutunud väga reaalseks," ütles WHO direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"See oleks ajaloo esimene pandeemia, mida saab kontrollida. Me ei ole viiruse meelevallas," lisas ta.

WHO: üle 70 protsendi Hiinas koroonaviirusse nakatunutest on paranenud

Üle 70 protsendi Hiinas uude koroonaviirusse nakatunud inimestest on juba paranenud, teatas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) esmaspäeval, rõhutades, et riik on "saamas epideemiat kontrolli alla".

Hiinas on Covid-19 viirusse nakatunud üle 80 000 inimese, neist "rohkem kui 70 protsenti on paranenud ja (haiglatest) välja kirjutatud", ütles WHO direktor Genfis ajakirjanikele.

Itaalia teatas 97 uuest viirusesurmast, Euroopas on ohvreid üle 500

Itaalia teatas esmaspäeval veel 97 inimese suremisest uue koroonaviiruse tõttu, ohvrite arv Euroopas tõusis sellega üle 500.

Itaalia tsiviilkaitse andmetel on uus viirus nõudnud riigis nüüdseks 463 inimese elu.

Ohvrite koguarv Euroopas on uudisteagentuuri AFP andmetel nüüd 511.

EL piirab koroonaviiruse tõttu liikmesriikide kohtumisi

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel teatas Twitteris, et peab varsti telefoninõupidamise EL-i riigipeadega, kus arutatakse koroonaviirusega seonduvat.

Micheli sõnul tuleb teha koostööd kodanike tervise kaitsmise nimel.

Euroopa Liidu nõukogu teatas hommikul, et vähendab koroonaviiruse tõttu liikmesriikide nõupidamiste ning Nõukogu ja selle ettevalmistavate organite istungite arvu, samuti ka erinevate töörühmade kohtumiste arvu.

Piiratakse ka liikmesriikide delegatsioonide suurust. Ära jäetakse kõik plaanitud külastused ja vähem olulised koolitused.

Nõukogu sõnul kajastab otsus koroonaviiruse levikut erinevates liikmesriikides, kaasa arvatud Belgias.

Koroonaviiruse tõttu tühistati reedene EL-i suursaadikute nõupidamine. EL-i eesistujariigi Horvaatia suursaadik EL-i juures otsustas jääda karantiini, sest oli olnud lähikontaktis EL-i institutsiooni töötajaga, kellel avastati koroonaviirus.

Ka Soome EL-i esinduse juht, suursaadik Marja Rislakki ning kuus ametnikku on kindluse mõttes olnud kodutööl. Soome saatkonna andmetel on tegu ettevaatusabinõu, mitte karantiiniga.

Euroopa Parlament otsustas möödunud nädalal pidada oma täiskogu istungi erandkorras Strasbourg'i asemel Brüsselis. Täna pärastlõunal arutati parlamendi juhatuse koosolekul, kas jätta täiskogu istung üldse ära või lühendada päevakorda.

Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni sõnul arutatakse EL-i tasemel ka seda, kas koroonaviiruse majanduslikku mõju on võimalik leevendada EL-i stabiilsuse ja kasvupakti meetmetega.

Asja arutatakse järgmise nädala algul eurorühma ning EL-i liikmesriikide rahandusministrite kohtumisel Brüsselis.