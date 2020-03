Hansson: turgude paanika põhjustas täiuslik torm

Kas meid võib ees oodata ülilmne majanduskriis?

Seda on liiga vara öelda, aga me oleme näinud viimastel nädalatel, et turud on olnud väga heitlikud ja on saavutanud väga suuri negatiivseid liikumisi. See oli loomulikult palju suurem langus. Inglise keeles on selline termin nagu perfect storm (täiuslik torm - tõlge), kus väga mitme teguri koosmõjul toimub hästi negatiivne areng. Siin oli vähemalt kolm tegurit mängus. Üks oli kindlasti Itaalia karantiiniuudis, mis viitas sellele, et probleem on palju tõsisem, kui me võisime arvata. Teine on Ameerika Ühendriikides toimuv, mis ei tekita usaldust. Ja kolmas ning kõige olulisem tegur oli hinnasõda.

Milleks peab Eesti valmis olema?

See sõltub stsenaariumitest, kuidas see viirus hakkab levima. Kui see osutub ühe või kahe kvartali probleemiks, siis on üks viis reageerida. Kui see muutub permanentseks, siis kuidagi teisiti. Praegu me näeme seda teatud sektorites, turism, transporditeenus, osa töötlevast tööstusest ja põlevkivisektor. Aga kui ta muutub laiapõhjalisemaks, siis peab teisiti reageerima.

Valitsus lõi töögrupi, kes hakkab analüüsima koroonaviiruse mõju majandusele ning töötab välja leevendavad meetmed võimaliku majanduskriisi tarvis. Mida te komisjonilt ootate?

Esimene asi on korralik seire, et me suudaks jälgida peaaegu, et reaalajas meie majanduses toimuvat ja seda, millised sektorid on löögi all. Teiseks - proovida stsenaariume koostada. Kogu see krahh tuli ka sellest, et ebamäärasus on nii suur, mis tähendab, et asjad võivad väga erinevalt areneda. Ja viimane asi on ettepanekud meetmete suhtes.

Mida üks tavaline inimene, kes aktsiatega ei mängi, peaks täna tegema või mille pärast muretsema?

Kui sa ei ole seotud energeetikasektoriga, siis madalam energia hind on kindlasti plussiks. Intressimäärad jäävad veel kindlasti pikemaks ajaks madalamaks. Ja kõige olulisem on töökoht ja töötasu. Kindlasti on sektoreid, kes nüüd vaatavad, et raha hakkab otsa lõppema, vähemalt ajutiselt. Kuidas me selle šokiga toime tuleme? Kas me hakkame tegema kollektiivseid puhkusi? Kas me hakkame osaajaliselt töötama? Kas tulevad koondamised? Kas palgakasv saab olema aeglasem? See töökoha säilimise teema on tähtis. Ja praegu on vähemalt hea, et Eestis on tööturg väga heas seisus.