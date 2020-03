Karu: riigi abipaketi eesmärk on aidata inimesi töötusest päästa

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu selgitas, et Eesti riigi abipaketi peamine eesmärk on kaitsta inimesi töötuks jäämise eest.

Rahandusminister Martin Helme rääkis reede pärastlõunal pressikonverentsil, et koroonaviirusega seotud erakorralised meetmed lähevad sel ja järgmisel aastal riigieelarvele maksma 1,5 kuni kaks miljardit eurot.

Minister Karu selgitas õhtul "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tegemist on esialgse summaga, mille moodustavad ministeeriumite võimalikud tegevuskavad.

"Ministeeriumid praegu käivad koos iga päev, pluss komisjon. Vaadatakse üle, mis oleks kõige mõistlikumad meetmed ja tehakse arvutused, mida see võiks maksma minna. Praegune kiirete meetmete pluss keskmise kiirusega või keskmise mõjuga meetmete kogusumma ongi 1,5 miljardi kandis," selgitas Karu.

Ministri kinnitusel on abimeetmete peamine eesmärk see, et inimesed ei jääks tööta.

"Et nii palju kui võimalik aidata inimesi töötusest päästa ja tagada neile töökoht nii selle kahe nädala jooksul, kus nad võib-olla peavad kodus olema, kui ka pikemalt, kui ettevõte raskustesse satub. /.../ Töötajate huvid on üks. Need valdkonnad, mis on kõige tugevamini pihta saanud - turismisektor, kindlasti meelelahutusettevõtted, kus inimesed on sisuliselt hetkel tööta," rääkis ta.

Karu ütles, et meetmed sisaldavad riigi toetust, mis muu hulgas tähendab töötajatele osaliselt palga maksmist. Teine pool on tööandjate aitamine - vähendada makse konkreetses sektoris või maksta toetusi.

Kindel meede on Karu sõnul Kredexiga seotud. "Näiteks kas laenud või laenukäendus. Tegelikult kommertspangad on hetkel öelnud, et raha põhimõtteliselt on, aga nagu me varem oleme näinud, siis Kredexi käendus riigi poolt alati on mõistlik lisa, et aidata ettevõtetel ka laenu võtta," selgitas ta.

Muu hulgas plaanib valitsus võtta majanduskriisi leevendamiseks miljard eurot laenu. Karu tõdes, et Eesti ei ole kunagi püüdnud võtta nii suurt laenu olukorras, kus kogu maailmas on kriisiolukord.

"Mida me Eesti poolt püüame teha, on näidata, et meil on plaan olemas, me tegeleme sellega mõistliku kiirusega. Ja Eesti senine majanduskäitumine ei ole andnud põhjust arvata, et me ei oleks maksejõulised," ütles Karu.