Euroopa Komisjon kaitseb Euroopa Liidu ühtse turu toimimist ja tahab leevendada riigiabi ning eelarvedistsipliini reegleid, et võimaldada riikidel toetada koroonaviirusest tuleneva kriisi tõttu kannatada saavat majandust. Samuti soovib Komisjon käivitada spetsiaalse investeerimisfondi mahuga 37 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles reedesel pressikonverentsil, et viirust ei ole võimalik peatada, küll aga on võimalik pidurdada viiruse levikut ja anda sellega tervishoiusüsteemile aega haigusega hakkama saada.

Euroopa Komisjon tegutseb selle nimel, et riigid ei takistaks ekspordipiirangutega vajaliku meditsiinivarustuse, näiteks kaitsemaskide liikumist sinna, kus neid kõige pakilisemalt vaja on. Samuti leiab Komisjon, et teatud kontroll riikide piiridel võib olla põhjendatud, aga täielik piiri sulgemine võib tekitada hoopis kahju. Euroopa Liit annab välja soovitused terviseseisundi kontrolliks inimeste liikumisel.

Koroonakriisi majandusliku löögi pehmendamiseks kavatseb Euroopa Komisjon lubada maksimaalset paindlikkust riigiabi ja eelarvedistsipliini reeglite rakendamisel. Komisjon julgustab riike aitama enim haavatud sektoreid nagu näiteks turism, transport, ja kaubandus.

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles, et riigid saavad teha mitmeid asju ka ilma riigiabi loata, näiteks pakkuda palkade subsideerimist või võimaldada maksupuhkust. Plaanis on toetada meetmeid turisminduse, transpordi, hotellide ja restoranide toetamiseks. Näiteks kiitis Komisjon neljapäeval heaks Taani 12 miljoni euro suuruse taotluse aitamaks hüvitada üritusekorraldajatele kahju, mis tuleneb vajadusest suurüritused ära jätta. Teiseks kavatseb Komisjon toetada meetmeid ettevõtete likviidsuse tagamiseks.

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles, et Komisjon rakendab maksimaalset paindlikkust stabiilsuse ja kasvu pakti reeglite järgimisel. Riigid võivad kulutada tavalistest piirangutest enam toetamaks tervishoidu ja haavatud majandussektoreid nagu turism, transport, kaubandus ja üritustekorraldus.

Lisaks annab komisjon ühe miljardi euro ulatuses laenugarantiisid, mis võimaldab kaheksa miljardi euro ulatuses laene ligikaudu 100 000 ettevõttele.

Komisjoni plaan vajab Euroopa Liidu riikide rahandusministrite heakskiitu järgmise nädala nõukogul.