USA demokraatide presidendikandidaadid Joe Biden ja Bernie Sanders pidasid viimase teledebati enne teisipäeval toimuvaid järjekordseid eelvalimisi. See oli esimene debatt ainult kahe kandidaadiga ja peamiseks teemaks kujunes koroonaviirus.

Demokraatide presidendikandidaatide debatt pidi toimuma Arizona osariigis, kuid viidi koroonaviiruse tõttu üle CNN-i publikuta stuudiosse pealinnas Washingtonis.

"Me oleme ainus suurriik maailmas, kes ei paku tervishoidu kõigile inimestele. Me kulutame nii palju raha ja pole isegi valmis selleks pandeemiaks," rõhutas Vermonti osariiki esindav senaator Bernie Sanders.

"Hoolimata lugupidamisest Medicare'i vastu tahan öelda, et Itaalias on universaalne tervishoiusüsteem ja see ei tööta seal. See ei ole kuidagi seotud Medicare'iga," märkis samas endine asepresident Joe Biden.

Samuti rääkisid kandidaadid koroonaviiruse mõjust majandusele. Vaid mõni tund varem kärpis USA föderaalreserv baasintressimäära peaaegu nullini. Viimati tehti seda rohkem kui kümme aastat tagasi ülemaailmse majanduskriisi ajal.

"Me peame Ameerika inimestele ütlema, et kui nad kaotavad töö, siis nad tehakse terveks ja nad ei kaota oma sissetulekut. Kui Föderaalreserv suudab panna poolteist miljonit pangandussüsteemi, siis suudame kaitsta iga töötava ameeriklase palka," leidis Sanders.

"Meil peab olema väga suur abipakett, millega me ei premeeri suurettevõtteid. Me hüvitame tavainimeste kulud, kes pannakse praegu tõesti proovile," sõnas Biden.

Teisipäeval toimuvad eelvalimised Arizona, Florida, Illinoisi ja Ohio osariigis. Viimaste küsitluste järgi on võiduvõimalus suurem Bidenil. Kaks osariiki on koroonaviiruse tõttu eelvalimised ka edasi lükanud. Nendeks on Louisiana ja Georgia. Presidendikandidaadid on lõpetanud suurte kampaaniaürituste korraldamise.

Pikemaid kokkuvõtteid teledebatist pakuvad näiteks Axios, BBC ja Vox.

Biden lubas nimetada asepresidendikandidaadiks naise

Biden ütles teledebatis ka seda, et kui ta peaks võitma demokraatide presidendikandidaadi valimised, võtaks ta enda kõrvale asepresidendiks kandideerima naise.

"Kui mind valitakse presidendiks, siis mu kabinet, minu administratsioon, hakkab välja nägema nagu riik, ja ma kinnitan, et ma, tõepoolest, nimetan naise asepresidendiks," ütles Biden debatis vasakpoolse rivaali Sandersiga, keda ta hetkel valimiste eelhääletustel edestab.

Bideni sõnul on tal silmapiiril rida naisi, kes suudaksid toime tulla asepresidendi ametis.

Sanders vastas Bidenile, et suure tõenäosusega nimetab ka tema enda kõrval Valgesse majja kandideerima naise.

"Minu jaoks ei ole tegemist lihtsalt naise nimetamisega, vaid hoopis tagamisega, et meil on kandidaat edumeelne naine, ja edumeelseid naisi leidub," ütles Sanders.

Kahe suurpartei ridades on asepresidendikandidaadina Valgesse majja kandideerinud kaks naist. Aastal 1984 nimetas demokraatide presidendikandidaat Walter Mondale asepresidendikandidaadiks Geraldine Ferraro ning 2008. aastal esitles vabariiklane John McCain enda kõrval Sarah Palini kandidatuuri. Mõlemal juhul jäädi vastaskandidaatidele alla.

Nii Biden kui Sanders ei ole varjanud naissoost asepresidendikandidaadi nimetamise kaalumist.

Bideni võimalike kandidaatide seas on California osariigi senaator Kamala Harris ja Minnesota osariigi senaator Amy Klobuchar. Enne senatisse asumist töötas afroameerika juurtega Harris California osariigi peaprokurörina. Mõlemad naised kandideerisid ka demokraatide presidendikandidaadiks.

Bideni sihikul võib samuti olla Massachusettsi osariigi senaator Elizabeth Warren, kes eelvalimiste alguses hoidis põgusalt ka liidripositsiooni.

Veel on ühe võimaliku kandidaadina räägitud Stacey Abramsist, endisest Georgia osariigi esindajatekoja liikmest, kes kaotas 2018. aastal napilt sealsed kubernerivalimised.

Biden saadaks sõjaväe koheselt viiruse vastu võitlema

Biden kritiseeris pühapäeval teravalt riigipea Donald Trumpi kriisiga hakkama saamist ja ütles, et tema mobiliseeriks koroonaviiruse vastu võitlemiseks viivitamatult armee.

"Me oleme viirusega sõjas," ütles ta. "Mina kutsuksin välja armee. Kohe."

Sanders omakorda süüdistas Trumpi väärinfo levitamises.

"Me peame selle presidendi otsekohe vaikima panema," sõnas ta. "Täiesti vastuvõetamatu on, et ta vatrab faktidega vastuolus informatsiooni kasutades, mis ajab ameeriklasi segadusse."