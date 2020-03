Kui mitu jaeketti lühendab lahtiolekuaegu, et kaitsta oma töötajaid ja vähendada inimeste soovi poes käia, siis Selver ja Prisma ujuvad vastuvoolu: kauplused töötavad tavapärastel aegadel, et vähendada tipptunni efekti. Kaupa jagub, kinnitavad kõik jaeketid.

Rimi on lühendanud pea kõigi kaupluste lahtioleku ajavahemikku kella 10-21. Peamiselt turistidele orienteeritud väikesed ekspresspoed on suletud. Edaspidi vaadatakse kaupluste lahtiolekut jooksvalt.

"Püüame oma töötajaid hoida, ühegi haigusnähuga tööle ei tohi tulla," põhjendas Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats kaupluste lahtiolekuaegade lühendamist.

Viise töötajate kaitsmiseks on teisigi.

"Kasutusel on pikemad puhkeajad, kindad, desovahendid, tegeleme ka maskide hankimisega, kuigi see ei peaks aitama. Kohalikud omavalitsused on meile ka maske pakkunud. Saaremaal on see praegu eluliselt oluline, seal on meil vallavalitsusega väga hea kontakt," tunnustas Bats. "Pigem küsime töötajatelt, kuidas teil läheb, kui on haigusnähud, arutame, kuidas asendada. Vanemad inimesed hoiame kassadest eemale, püüame sinna nooremaid suunata. Kassa eraldamist pleksiklaasiga arutame, kas oleks võimalik kiirelt tekitada."

Tavakassadest loobumist iseteeninduskassade kasuks Rimi ei ole, sest Batsi hinnangul on iseteeninduskassas töötaja kokkupuude klientidega veelgi lähedasem kui kassas, kui on vaja käia ostlejaid kassa juures assisteerimas - tavakassas on vähemalt pleksiklaas vahel ja distants pisut suurem.

Rimis on töötajate haiguslehtede arv kasvanud viimastel päevadel viis korda. Kõik vakantsid on täidetud jooksvalt inimestega, kes on tulnud otse tööd küsima.

"Lahtised salatiletid on suletud, pagaritooted pakendatakse ette, degusteerimised on välistatud," loetles Bats veel viiruse tõkestamise viise.

Rimis esialgu kaupa jagub, pikas plaanis võib probleeme tekkida piiri tagant tuleva kaubaga, eeskätt värske puu- ja köögivilja valikuga.

"Tänu piiride sulgemisele võivad osad kaubad natuke topata. Oleme oluliselt kaupade tellimist suurendanud. Millestki puudust küll ei tohiks olla, enamik kaupu järjest tuleb. Ieasi on värske puu- ja köögiviljaga, kui need on piiril nii kaua kinni, et selleks ajaks, kui siia jõuab, ei kõlba enam. Aga eks siis sööme kodumaist kartulit ja kaalikat!" ütles Bats.

Pisut on kasvanud kaardimaksete hulk, seniselt 65-lt protsendilt 68-ni.

Maximas lahtised küpsised veel müügil

Ka Maxima lühendas oma kaupluste lahtiolekuaegu, need on avatud kella 9 - 21.

Lähtuvalt terviseameti soovitusest saavad kõik Maxima poed õhtuks kaupluse põrandale märgistuse klientidele soovitusliku pikivahe hoidmiseks.

Kõikides poodides toimub mitu korda päevas kontaktpindade ehk ostukorvide ja -kärude, makseterminalide, puuteekraanide ja kassalintide desinfitseerimine ning kogu kaupluses viiakse igapäevaselt läbi süvendatud puhastus. Klientidele pakutakse kaupluses võimalust käte desinfitseerimiseks nii sisenemisel kui väljumisel.

Töötajatele võimaldatakse individuaalseid desinfitseerimisvahendeid ja näokaitseid. Küll aga ei saa tagada riskigrupi inimeste eemaldamist teenindusletist või kassast.

Kui paljud Maxima töötajad haiguslehel või kodus on, ei soovinud Maxima esindaja öelda.

"Eks me püüame seda jälgida küll, et riskigrupp poleks võimalusel saaliteenindajad, aga otsest otsust pole jõudnud veel teha. Praegu on see suhteliselt keeruline, sest lapsed on kodus ja vanemad ei saa alla 12-aastaseid lapsi üksi koju jätta. Personalipuudus on väga suur. Ajutisi töötajaid kogu aeg värbame-otsime," ütles Maxima kommunikatsioonijuht Regina Salmu ERR-ile.

Näiteks saatis Maxima juba möödunud nädalal hotellidele ja turismiettevõtete liidule üleskutse neile tähtajaliselt tööle minna, osa töötajaist on seda ka teinud. Samuti tehakse koostööd töötukassaga.

Maxima lahtise toidu letid on nüüdsest kaetud klaasiga ja keegi teine peale töötaja neile ligi ei pääse.

"Lahtised saiakesed pakitakse kõik ära, need enam lahtiselt lettidele ei jää," kinnitas Salmu.

Lõpetatakse ka lahtiste küpsiste müük, ent seda pole jõutud veel teha.

"Tulid alles eile need soovitused, täna oleme vastu võtnud need otsused, aga küsimus on, kui kiiresti jõutakse seda implementeerida - osades poodides tänase jooksul, teistes homsest ehk. Neid meetmeid järjest viiakse ellu. Meil on 84 poodi üle Eesti, see kõik võtab aega, nii kiiresti ei toimu," põhjendas Salmu.

Kaubapuudust Maxima poodides karta pole, kinnitab Salmu.

"Kuna meil on Eesti suurim logistikakeskus, siis oleme kaupadega päris hästi varustatud. Kaupa tuleb kogu aeg juurde, tellimused täidetakse. Mõnede kaupade osas võib olla viivitusi, sest piiril on väga pikk järjekord, aga meil on väga suur laovaru. Värskel kaubal on ka 3-5-päevane laovaru olemas, kogu aeg jälgime, et oleks piisav laovaru," ütles Salmu. "Teine asi, kui kiiresti jõutakse kaupa laiali vedada ja lettidele panna."

Coopi ühistud toimetavad iseseisvalt

Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on paljud ühistud oma kaupluste lahtiolekuaegu lühendanud, mitmed on sellele veel mõtlemas.

"Iga ühistu käitub oma äranägemise järgi," ütles Miido.

Ühtki poodi suletud ei ole.

Suure logistikakeskusega Coopi kauplustes pole ka kaubapuudust karta.

"Hetkel on kõik kaubad olemas. Hoolimata sellest, et piirid on kinni, siis kaubaga varustamine jätkub. Kõiki kauplusi varustatakse regulaarselt kesklaost," kinnitas Miido.

Hügieeni hakkasid Coopi kauplused tõhustama juba enne kriisi saabumist: varasemast enam puhastatakse kõiki üldkasutatavaid pindu, nagu ukselingid, poekärud, nutikassad, kassalindid jms. Nüüd on poodidesse loodud ka kätedesinfitseerimise võimalus, müüjatele on eraldatud maskid ja kindad.

Tööjõupuuduse all Coop praegu ei kannata.

"Mitmed ettevõtted on pakkunud oma vastava kvalifikatsiooniga töötajaid meile. Oleme mõnes töölõigus seda abi ka vastu võtnud. Väga tänuväärt, et ettevõtted suudavad niimoodi koostööd teha. Ka autodega on abi pakutud," kiitis Miido. "Saame tööjõuga hakkama."

Selver lahtiolekuaegu ei lühenda

Vastukaaluks teistele Selver nimme oma lahtiolekuaegu ei lühenda, et hajutada poeskäimise aegu. Muidu oleks kogu aeg tipptund.

Kõik kaubagrupid on Selveril kaetud, küll võib harjumuspärane valik kaubagrupiti olla ahtam - näiteks 20 singi asemel kümmekond. Ent kõike jätkub ja millegi lõppemist karta pole, kinnitas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Et välistada lahtise toidu saastumist, on Selver katnud lahtise toidu klaasiga. Ka lahtise kaubaga pagariletid on klaasi taga.

"Tänasega viisime Selveri kauplustes sisse korralduse viiruse leviku tõkestamiseks pagarileti tooteid ning kaalukomme-, pähkleid ja küpsiseid müüa ainult pakendatult," ütles Veski.

Ta manitseb ka inimesi mitte terve perekonnaga poeskäiku ette võtma, vaid pigem teha seda üksi ja võimalusel mitme leibkonna eest korraga. Samuti kutsub ta inimesi üles valima poeskäiguks päevaseid aegu, mil rahvast on hõredamalt, tipptunnid on hommikuti, lõunaajal ja pärast tööd.

Hea indikaatori annab Google'i rakendusest leitav tipptunni indikaator, mis arvestab GPS-i positsioneerimise järgi mingi ettevõtte külastatavuse populaarsuse kellaaegu.

Erinevalt Rimist soovitab Selver eelistada just iseteeninduskassasid, milel pulte desinfitseeritakse iga kasutuskorra järel. Korve-kärusid ei desinfitseerita, vaid pestakse, ent Veski julgustab inimesi ise aktiivsed olema ja oma käsi pärast poeskäiku desinfitseerima. Poes on selleks avalikud desinfitseerimispunktid ka olemas.

"Me puhastame pindu sageli. Praegu on seda veelgi tihendatud, tehakse päevas mitu korda. Aga sellest olulisem, et kauplus neid tegevusi teeb, on, et klient ka ise seda teeks ja ei paneks pärast korvi puudutamist omale kätt suhu või silma, vaid peseks ja desinfitseeriks käed," ütles Veski.

Töötajad kannavad pindadega otsekontakti vältimiseks kummikindaid.

"Vanemaid töötajaid kaitseme, riskirühmas töötajad oleme suunanud koju. Oleme vähendanud personali ja üldse eesliini. Suurem töö käib kaupade väljapanekuga ja laos. E-selveris on varasemaga võrreldes 5-6-kordne kasv, pudelikaelaks on saanud komplekteerimise kiirus, ütles Veski.

Kuna kogu senine äriloogika on paari päevaga muutunud, tuli kiiresti investeerida uutesse säknneritesse ja nende seadistusse, et laos korraga rohkem kaupa õnnestuks komplekteerida. Samuti käib töötajate koolitamine.

Selver tegi mõni päev tagasi ka üleskutse täiendava personali värbamiseks, osa neist on lühiajalise lepinguga juba tööle vormistatud. Toiduga kokku puutuma neid panna ei saa, sest see eeldaks tervisetõendit.

Prisma jätkab ööpäevaringse müügiga

Ka Prisma andis teada, et jätkab tööd tavapärastel kellaaegadel. Tööd jätkavad ka ööpäevaringselt avatud kauplused: Tallinnas Lasnamäe, Mustamäe, Sikupilli ja Vanalinna Prisma, Tartus Sõbra Prisma ning Narva Prisma.

"Kliendid saava tulla soovi korral ostma ka nendel kellaaegadel, mil poodides on vähem inimesi ja kaupu saab valida väga rahulikult," põhjendas otsust Prisma Peremarketi tegevdirektori kt. Teemu Kilpiä.

Töötajate kaitseks on neile antud kindad, eriti järgitakse seda kassades. Ostukärude ja korvide täiendavaks puhastuseks on kaasatud koostööpartnerid puhastus- ja koristusfirmadest. Infolettide juures on desinfitseerimisvahendid klientidele.

e-Prisma kasvanud koormusega toimetulekuks on kaasatud lisajõude, teatas ettevõte.