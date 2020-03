Soovin kõigile kinnitada, et praeguses keerulises eriolukorras töötab riigikogu edasi. Demokraatia ja põhiseadus ei ole läinud karantiini, kinnitab riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Eesti inimestel ei ole vähimatki põhjust muretseda põhiseadusliku kriisi võimalikkuse pärast. Oleme küll tulenevalt eriolukorrast, rahvatervise ja riigikogu töövõime huvides piiranud tavapäraseid parlamentaarseid tegevusi ja arutame praegu ainult ajakriitilisi küsimusi. Riigikogu menetleb eriolukorras kiiret otsust nõudvaid eelnõusid ja võtab need vastu.

Praegu mitte väga kiiret menetlemist nõudvate eelnõude käsitlemine on mõneks ajaks edasi lükatud just selleks, et tegeleda eriolukorra lahendamisele kaasa aitamisega, rahvatervise ja riigikogu töö säilimise eesmärgil.

Riigikogu vanematekogu, kuhu kuuluvad lisaks juhatusele kõikide fraktsioonide juhid, ja mis tavaolukorras käib koos vaid erivajadusel, koguneb regulaarselt, et üheskoos arutada ja leida vastused kõikidele riigikogu tööd puudutavatele küsimustele. Oleme regulaarselt ühenduses valitsusega ning peaminister käib meie koosolekutel andmas ülevaadet valitsuse juba astutud ja ka plaanitavatest sammudest.

Riigikogu ei ole vastavalt kodu- ja töökorra seaduses sätestatule võimalik kaugtööle panna. Istungid toimuvad esmaspäeviti ja iganädalane infotund toimub tavapärasel kombel kolmapäeviti kell 12-14.

"Kõik riigikogu liikmed võivad tulla saali ministritele küsimusi esitama, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad opositsiooni või koalitsiooni."

Nii täiskogu istungeid kui ka infotundi saavad kõik soovijad jälgida riigikogu veebis, infotundi kannab üle ka ETV2. Kõik riigikogu liikmed võivad tulla saali ministritele küsimusi esitama, sõltumata sellest, kas nad kuuluvad opositsiooni või koalitsiooni.

Samuti ei ole komisjonide töö koroonaviiruse pandeemia tõttu häiritud. Nakatumiste vältimiseks on komisjonidel võimalik teha kaugtööd ja pidada istungeid ka videosilla vahendusel. Nii on juba kogunenud põhiseaduskomisjon ja riigikaitsekomisjon, mille töös osalesid mõned riigikogu liikmed füüsiliselt kohal olles ja mõned videosilla kaudu.

End haiglaselt tundvatele riigikogu liikmetele kehtivad täpselt samasugused soovitused, mida terviseamet jagab kõikidele Eesti inimestele. Riigikogu liikmed ei ole siin erandiks. Inimesed hoidku ennast ja hügieeni, võimalusel vältigu kontakte teiste inimestega jne. Haigusnähtudega inimesed püsigu kodus karantiinis, et mitte nakatada teisi.

Riigikogu töö ei seisku. Demokraatia toimimine ja põhiseaduslik kord parlamentaarses riigis on tagatud.